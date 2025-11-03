Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்வணிகம் & தங்கம் விலை

      வணிகம் & தங்கம் விலை

      GOLD PRICE TODAY : வார தொடக்கத்தில் உயர்ந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை - எவ்வளவு தெரியுமா?
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : வார தொடக்கத்தில் உயர்ந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை - எவ்வளவு தெரியுமா?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 Nov 2025 9:38 AM IST
      • தங்கம் கடந்த வாரத்தை ஒப்பிடுகையில் அதன் முந்தைய வாரத்தை விட சற்றே விலை குறைந்து விற்பனையானது.
      • வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      தங்கம் விலை தொடர்ந்து உச்சத்தில் உயர்ந்து அனைத்து தரப்பு மக்களையும் விழிபிதுங்க வைத்தது. மேலும் காலையில் ஒரு விலை, மாலையில் ஒரு விலை என இருவேளையிலும் தங்கம் விலை உயர்வதும், குறைவதுமாக இருந்ததால் மக்கள் குழப்பத்தில் இருந்தனர். இதனிடையே, தங்கம் கடந்த வாரத்தை ஒப்பிடுகையில் அதன் முந்தைய வாரத்தை விட சற்றே விலை குறைந்து விற்பனையானது.

      இந்த நிலையில் வார தொடக்க நாளான இன்று தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 40 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,350-க்கும் சவரனுக்கு 320 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.90,800-க்கும் விற்பனையாகிறது.



      வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துள்ளது. இன்றும் கிராமுக்கு 2 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி 168 ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் உயர்ந்து பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 68 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      02-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,480

      01-11-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,480

      31-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,400

      30-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,400

      29-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 90,600

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      02-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.166

      01-11-2025- ஒரு கிராம் ரூ.166

      31-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165

      30-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165

      29-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.166

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X