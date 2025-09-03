Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்வணிகம் & தங்கம் விலை

      வணிகம் & தங்கம் விலை

      GOLD PRICE TODAY : வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தை தொட்ட தங்கம் விலை... நகை பிரியர்கள் அதிர்ச்சி
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தை தொட்ட தங்கம் விலை... நகை பிரியர்கள் அதிர்ச்சி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 Sept 2025 9:37 AM IST
      • நேற்று சவரனுக்கு 160 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.77,800-க்கு விற்பனையானது.
      • தங்கத்தின் விலை கடந்த 3 நாட்களில் ரூ.1,480 உயர்ந்துள்ளது.

      சென்னை:

      ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விலை என்ற போக்கில் தங்கம் விலை இருக்கிறது. விலை மாற்றம் இல்லாத நாட்களே இல்லை என்ற வகையில் ஏறுவதும், இறங்குவதுமாக தங்கம் இருந்து வருகிறது. இதனிடையே கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை உயர்ந்த வண்ணமே காணப்படுகிறது. இதனை தொடர்ந்து வார தொடக்க நாளான திங்கட்கிழமை சவரனுக்கு 680 ரூபாயும், நேற்று சவரனுக்கு 160 ரூபாயும் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.77,800-க்கு விற்பனையானது.

      இந்நிலையில், இன்றும் தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால் வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தை தங்கம் விலை தொட்டுள்ளது. கிராமுக்கு 80 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.9,805-க்கும் சவரனுக்கு 640 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.78,440-க்கும் விற்பனையாகிறது. தங்கத்தின் விலை கடந்த 3 நாட்களில் ரூ.1,480 உயர்ந்துள்ளது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      02-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.77,800

      01-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.77,640

      31-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.76,960

      30-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.76,960

      29-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.76,280

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      02-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.137

      01-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.136

      31-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.134

      30-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.134

      29-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.131

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X