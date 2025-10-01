என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்வணிகம் & தங்கம் விலை

      வணிகம் & தங்கம் விலை

      GOLD PRICE TODAY : மாத தொடக்கத்தில் உயர்ந்த தங்கம் விலை... சவரன் ரூ.87ஆயிரத்தை கடந்தது
      X
      சென்னை

      GOLD PRICE TODAY : மாத தொடக்கத்தில் உயர்ந்த தங்கம் விலை... சவரன் ரூ.87ஆயிரத்தை கடந்தது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Oct 2025 9:29 AM IST
      • வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
      • ஒரு கிராம் வெள்ளி 161 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 61 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.

      சென்னை:

      சென்னையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விலை என்ற போக்கில் தங்கம் விலை இருக்கிறது. கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை உயர்ந்த வண்ணமே காணப்படுகிறது. இதுவரை இல்லாத வகையில் வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தில் தங்கம் விற்பனையாவதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.

      மாத இறுதி நாளான நேற்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு 720 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.86,880-க்கும் கிராமுக்கு 90 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,860-க்கும் விற்பனையானது.

      இதனை தொடர்ந்து அக்டோபர் மாதம் தொடக்க நாளான இன்றும் தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. கிராமுக்கு 30 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,890-க்கும் சவரனுக்கு 240 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.87,120-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.



      வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி 161 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ஒரு லட்சத்து 61 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      30-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.86,880

      29-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.86,160

      28-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.85,120

      27-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.85,120

      26-09-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.84,400

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      30-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.161

      29-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.160

      28-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.159

      27-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.159

      26-09-2025- ஒரு கிராம் ரூ.153

      Gold Gold Price Today Gold Price தங்கம் தங்கம் விலை இன்றைய தங்கம் விலை 
      Next Story
      ×
        X