      விஷப்பூச்சி கடித்தால் செய்ய வேண்டியவை... செய்யக்கூடாதவை...
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்15 Feb 2026 4:04 PM IST
      விஷப்பூச்சிகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் இன்றைய கால கட்டத்தில், அவற்றிடம் இருந்து நம்மை பாதுகாத்துக்கொள்வதே பெரிய சவாலாக இருக்கிறது. அந்தக் காலத்தில் கிராமப்புறங்களில் செடி, கொடிகளுக்கு இடையே மட்டுமே காணப்படும் விஷப்பூச்சிகள் தற்போது நகர்ப்புறங்களுக்குள் படை எடுக்க தொடங்கி விட்டன. இந்தச்சூழலில் திடீரென தேனீ, குளவி போன்றவை கடித்தால் என்ன செய்ய வேண்டும். என்ன செய்யக்கூடாது என்பது பற்றி பார்ப்போம்.

      செய்யக்கூடாதவை

      கடித்த இடத்தில் கீறுதல், விஷத்தை உறிஞ்சுதல், மிகுந்த அழுத்தம் கொடுத்தல், மருந்துகள் தடவுதல், தேவையில்லாமல் இறுக்கமாக கட்டுதல் போன்ற செயல்களை தவிர்க்க வேண்டும்.

      அபாய அறிகுறிகள்

      மூச்சுத்திணறல்

      முகம், உதடு, நாக்கு அல்லது தொண்டை வீக்கம்

      கடும் தலைச்சுற்றல், மயக்கம்

      தொடர்ந்து வாந்தி அல்லது வாந்தி உணர்வு

      இதயத் துடிப்பு அதிகரித்தல்

      உடலில் சிவப்பு புள்ளிகள் தோன்றுதல்

      கடும் அலர்ஜி

      விஷப்பூச்சி கொட்டினால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

      தேனீயோ அல்லது குளவியோ கொட்டினால் முதலில் பதற்றம் கொள்ளாமல் கொட்டிய இடத்தில் இருக்கும் அந்த கொடுக்கை ஏ.டி.எம். கார்டு, ஸ்கேல் வைத்து அழுத்தி தேய்த்து அகற்றவும். விஷப்பூச்சி கொட்டிய இடத்தில் கையை வைத்து அழுத்தவோ, கொடுக்கை பிடுங்கவோ கூடாது.

      சலவை சோப்பு வைத்து கொட்டிய இடத்தை நன்றாக கழுவி, 10-15 நிமிடங்கள் ஐஸ் ஒத்தடம் செய்வது சிறந்தது. உடனே மருத்துவமனை செல்வது முக்கியமானது.

