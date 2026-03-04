என் மலர்
பொது மருத்துவம்
சிறிய பழக்கங்கள் ஏற்படுத்தும் பெரிய மாற்றங்கள்
- மனநிலையை மாற்றும்.
- நல்ல தூக்கத்தை தரும். உடல் வலியை போக்கும்.
* காபி, டீ பருகுவதற்கு முன் தண்ணீர் குடித்தல்
-உடலின் நீர்ச்சத்து மற்றும் ஆற்றலை மீட்டெடுக்கிறது.
* இன்று இரவே நாளைய திட்டத்தை அமைத்தல்
-மறுநாள் காலையில் மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது.
* தேவையற்ற சிந்தனைகளை கட்டுப்படுத்துதல்
-மனக்குழப்பம் ஏற்படாமல் தடுக்கும்.
* காலையில் எழுந்ததும் படுக்கையை ஒழுங்குபடுத்துதல்
-ஒழுக்கத்தையும், புத்துணர்ச்சியான தொடக்கத்தையும் குறிக்கிறது.
* மெதுவாக உணவருந்துதல்
-குடல் ஆரோக்கியத்தை காக்கும். அதிகமாக சாப்பிடுவதை தடுக்கும்.
* சிறிய தொகையை சேமித்தல்
-திட்டமிட்டு செலவிட தூண்டும்.
* தினமும் 10 நிமிடம் நடைப்பயிற்சி செய்தல்
-மனநிலையை மாற்றும். செரிமானம் மற்றும் மனத் தெளிவை மேம்படுத்தும்.
* கொடுத்த வாக்குறுதிகளை காப்பாற்றுதல்
-உண்மையான தன்னம்பிக்கையை உருவாக்குகிறது.
* அதிகாலையில் சூரிய ஒளியில் நேரம் செலவிடுதல்
- ஹார்மோன்கள் மற்றும் தூக்கச் சுழற்சியை சமநிலைப் படுத்துகிறது.
* தினமும் 5 பக்கங்கள் வாசித்தல்
- அறிவும் சேர்ந்து வளரும்.
* உணவருந்தும்போது கைப்பேசியை தவிர்த்தல்
-ஜீரணத்தையும், விழிப்புணர்வையும் மேம்படுத்தும்.
* தினமும் பயன்படுத்தும் இடத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல்
-அமைதியான சூழல் நிலவும். மனமும் அமைதியாகும்.
* கேள்விக்கு பதிலளிப்பதற்கு முன்பு சிறிது இடைவேளை எடுத்தல்
-உறவுகளையும், மன ஆற்றலையும் காக்கும்.
* உறங்குவதற்கு முன் உடற்பயிற்சி செய்தல்
-நல்ல தூக்கத்தை தரும். உடல் வலியை போக்கும்.
* செய்த உதவிக்கு நன்றி தெரிவித்தல்
- மனம் திருப்தி அடையும்.