      சிறிய பழக்கங்கள் ஏற்படுத்தும் பெரிய மாற்றங்கள்
      சிறிய பழக்கங்கள் ஏற்படுத்தும் பெரிய மாற்றங்கள்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 March 2026 11:57 AM IST
      * காபி, டீ பருகுவதற்கு முன் தண்ணீர் குடித்தல்

      -உடலின் நீர்ச்சத்து மற்றும் ஆற்றலை மீட்டெடுக்கிறது.

      * இன்று இரவே நாளைய திட்டத்தை அமைத்தல்

      -மறுநாள் காலையில் மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது.

      * தேவையற்ற சிந்தனைகளை கட்டுப்படுத்துதல்

      -மனக்குழப்பம் ஏற்படாமல் தடுக்கும்.

      * காலையில் எழுந்ததும் படுக்கையை ஒழுங்குபடுத்துதல்

      -ஒழுக்கத்தையும், புத்துணர்ச்சியான தொடக்கத்தையும் குறிக்கிறது.

      * மெதுவாக உணவருந்துதல்

      -குடல் ஆரோக்கியத்தை காக்கும். அதிகமாக சாப்பிடுவதை தடுக்கும்.

      * சிறிய தொகையை சேமித்தல்

      -திட்டமிட்டு செலவிட தூண்டும்.

      * தினமும் 10 நிமிடம் நடைப்பயிற்சி செய்தல்

      -மனநிலையை மாற்றும். செரிமானம் மற்றும் மனத் தெளிவை மேம்படுத்தும்.

      * கொடுத்த வாக்குறுதிகளை காப்பாற்றுதல்

      -உண்மையான தன்னம்பிக்கையை உருவாக்குகிறது.

      * அதிகாலையில் சூரிய ஒளியில் நேரம் செலவிடுதல்

      - ஹார்மோன்கள் மற்றும் தூக்கச் சுழற்சியை சமநிலைப் படுத்துகிறது.

      * தினமும் 5 பக்கங்கள் வாசித்தல்

      - அறிவும் சேர்ந்து வளரும்.

      * உணவருந்தும்போது கைப்பேசியை தவிர்த்தல்

      -ஜீரணத்தையும், விழிப்புணர்வையும் மேம்படுத்தும்.

      * தினமும் பயன்படுத்தும் இடத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல்

      -அமைதியான சூழல் நிலவும். மனமும் அமைதியாகும்.

      * கேள்விக்கு பதிலளிப்பதற்கு முன்பு சிறிது இடைவேளை எடுத்தல்

      -உறவுகளையும், மன ஆற்றலையும் காக்கும்.

      * உறங்குவதற்கு முன் உடற்பயிற்சி செய்தல்

      -நல்ல தூக்கத்தை தரும். உடல் வலியை போக்கும்.

      * செய்த உதவிக்கு நன்றி தெரிவித்தல்

      - மனம் திருப்தி அடையும்.

