      தேன் கெட்டுப்போவதில்லை... ஏன் தெரியுமா?
      தேன் கெட்டுப்போவதில்லை... ஏன் தெரியுமா?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Sept 2025 8:49 AM IST
      தேன் எத்தனை ஆண்டுகளானாலும் கெட்டுப்போகாது என்பார்கள். அது தூய்மையானதாகவும், முறையாக மூடி பாதுகாக்கப்பட்ட நிலையிலும் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியமானது. தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எகிப்திய கல்லறைகளுக்குள் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் முந்தைய தேன் ஜாடிகளை கண்டுபிடித்தனர். அவை கெட்டுப்போகாமல் ருசிக்கக்கூடிய நிலையிலேயே இருந்தது. தேன் கெட்டுப்போகாமல் இருக்க என்ன காரணம் தெரியுமா?

      தேனில் ஈரப்பதம் குறைவாகவே இருக்கும். அதாவது குறைந்த நீர் உள்ளடக்கத்தை கொண்டிருக்கும். அதனால் பாக்டீரியா, பூஞ்சை வளர அனுமதிக்காது. அத்துடன் தேன் இயற்கை அமிலத்தன்மையை கொண்டிருக்கும். அது நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியை தடுத்துவிடும். தேனீக்கள், தேனில் என்சைம்களை சேர்க்கின்றன. அவை ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை உற்பத்தி செய்கின்றன. இது இயற்கை கிருமி நாசினியாகும். நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியை மேலும் தடுத்துவிடும். இதுபோன்ற காரணங்கள் தேனை கெட்டுப்போகாமல் பாதுகாக்கின்றன.

