      வீட்டு சுத்தமும்... நுரையீரல் பாதிப்பும்...!
      வீட்டு சுத்தமும்... நுரையீரல் பாதிப்பும்...!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Nov 2025 1:20 PM IST
      • ரசாயனப் பொருட்களை அடிக்கடி பயன்படுத்துவது ஒரு நாளைக்கு 20 சிகரெட்டுகளை புகைப்பதற்கு சமமான அளவிற்கு நுரையீரலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.
      • சுத்தம் செய்யும்போது வெளியாகும் புகை மற்றும் துகள்கள் சுவாச பாதைகளை சேதப்படுத்தி நுரையீரலுக்கு பங்கம் விளைவிக்கின்றன.

      வீட்டை சுத்தம் செய்வதற்கு ஸ்ப்ரேக்கள் மற்றும் ரசாயனப் பொருட்களை அடிக்கடி பயன்படுத்துவது ஒரு நாளைக்கு 20 சிகரெட்டுகளை புகைப்பதற்கு சமமான அளவிற்கு நுரையீரலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்பது ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

      குறிப்பாக தொடர்ந்து வீட்டை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபடும் பெண்களுக்கு காலப்போக்கில் நுரையீரல் செயல்பாடு பாதிப்புக்குள்ளாவதையும் நார்வே ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

      சுத்தம் செய்யும்போது வெளியாகும் புகை மற்றும் துகள்கள் சுவாச பாதைகளை சேதப்படுத்தி நுரையீரலுக்கு பங்கம் விளைவிக்கின்றன. எனவே நுரையீரல் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க ரசாயன கலப்பில்லாத இயற்கை பொருட்களை பயன்படுத்துமாறு பரிந்துரைக்கின்றனர்.

