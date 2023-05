மத்வால் திறமையான பந்து வீச்சாளர்- மும்பை கேப்டன் ரோகித் சர்மா புகழாரம்

சென்னை:

ஐ.பி.எல். போட்டியில் மும்பை அணி லக்னோவை வெளியேற்றி 2-வது தகுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

சேப்பாக்கம் எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானத்தில் நடந்த வெளியேற்றுதல் சுற்றில் (எலிமினேட்டர்) முதலில் ஆடிய மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவரில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 182 ரன் குவித்தது. இதனால் லக்னோவுக்கு 183 ரன் இலக்காக இருந்தது.

கேமரூன் கிரீன் 23 பந்தில் 41 ரன்னும் (6 பவுண்டரி, 1 சிக்சர்), சூர்யகுமார் யாதவ் 20 பந்தில் 33 ரன்னும் (2 பவுண்டரி, 2 சிக்சர்), நேகல் வதேரா 12 பந்தில் 23 ரன்னும் (2 பவுண்டரி, 2 சிக்சர்) எடுத்தனர். நவீன்-உல்-ஹக் 4 விக்கெட்டும், யாஷ் தாக்கூர் 3 விக்கெட்டும், மோஷிகான் ஒரு விக்கெட்டும் எடுத்தனர்.

பின்னர் ஆடிய லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி 16.3 ஓவர்களில் 101 ரன்னில் சுருண்டது. இதனால் மும்பை அணி 81 ரன் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

ஸ்டோனிஸ் அதிகபட்சமாக 27 பந்தில் 40 ரன் (5 பவுண்டரி, 1 சிக்சர்) எடுத்தார். மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்னில் வெளியேறினார்கள். ஆகாஷ் மத்வால் 5 ரன் விட்டுக்கொடுத்து 5 விக்கெட் வீழ்த்தினார். கிறிஸ் ஜோர்டான், பியூஸ் சாவ்லா தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினார்கள்.

