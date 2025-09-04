என்டே CM விஜயன் ஆனோ' - கேரள முதல்வருடன் ஓணம் பண்டிகையை கொண்டாடிய ரவி மோகன்!

என் மலர்
ஆகஸ்ட் 29 முதலே ஓணம் பண்டிகையின் கொண்டாட்டம் தொடங்கியது. கேரளா மற்றும் தமிழக தெற்கு பகுதியில் மக்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர். ஓணத்தின் முக்கியமான நாளான திரு ஓணம் நாளை நடைப்பெற இருக்கிறது.
ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு மலையாளத்தில் லோகா, ஓடு குதிரா சாடும் குதிரா, ஹிருதயபூர்வம் ஆகிய திரைப்படங்கள் வெளியானது. அதில் லோகா திரைப்படம் மக்களிடையே பெறும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
இன்று கேரளம் சுற்றுலா துறை சார்பாக ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம் நடைப்பெற்றது. அதில் கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தொடங்கி வைத்தார். மேலும் இந்த விழாவில் நடிகர் ரவி மோகன் மற்றும் பசில் ஜோசப் கலந்துக் கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
இவர்கள் இருவரும் சுதா கொங்கரா இயக்கும் பராசக்தி திரைப்படத்தில் நடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
