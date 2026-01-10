என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
பராசக்தில ரவி தான் நம்பர் 1... அவருக்காக தான் படம் ஓடும் - கெனிஷா பேட்டி
- பராசக்தி' படம் உலகம் முழுவதும் இன்று வெளியானது
- சென்னை காசி தியேட்டரில் ரவி மோகன், கெனிஷா பராசக்தி படம் பார்த்தனர்.
சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள படம் 'பராசக்தி'. இந்த படத்திற்கு தணிக்கை சான்று வழங்க தாமதம் ஆனதால் திட்டமிட்டபடி இப்படம் வெளியாகுமா? என்ற கேள்வி எழுந்த நிலையில், தற்போது உலகம் முழுவதும் 'பராசக்தி' வெளியாகி உள்ளது. இதனால் திரையரங்குகள் முன்பு ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனிடையே நடிகர் ரவி மோகன், கெனிஷா ஆகியோர் சென்னை காசி தியேட்டரில் பராசக்தி பார்த்தனர். படம் பார்த்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கேனிஷா, "ரவிக்காக மட்டும் தான் பராசக்தி ஓடும். என் கண்ணுக்கு வேற யாரும் தெரியல. அவருக்காகவே இந்த படம் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஹீரோவா பண்ணா என்ன வில்லனா பண்ணா என்ன.. அவர் தான் நம்பர் 1 இந்த படத்துல.. Second Half-ல அவர தாண்டி படமே இல்ல. அவர் எப்பவுமே Evergreen.. Ever Best" என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், பேசிய கெனிஷா, "ஜனநாயகன் ரிலீஸ் அன்று தான் உண்மையான பொங்கல்" என்று தெரிவித்தார்.