Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      பராசக்தி படத்தின் முதல் பாடலின் ப்ரோமோ வெளியானது
      X

      பராசக்தி படத்தின் முதல் பாடலின் ப்ரோமோ வெளியானது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 Nov 2025 5:16 PM IST
      • பராசக்தி படம் பொங்கல் விடுமுறையையொட்டி அடுத்தாண்டு ஜனவரி 14 இல் திரைக்கு வருகிறது.

      சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் அவரது 25-வது படமாக பராசக்தி திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்தை ஆகாஷ் பாஸ்கரனின் Dawn Pictures தயாரிக்கிறது.

      இந்த படத்தில் அதர்வா, ரவி மோகன் மற்றும் பசில் ஜோசஃப் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர். நாயகியாக ஸ்ரீலீலா நடிக்கிறார்.

      இப்படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். சுமார் ரூ.150 கோடி பட்ஜெட்டில் இந்த படம் உருவாகி வருகிறது.

      படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்த நிலையில், போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

      அடுத்தாண்டு பொங்கல் விடுமுறையையொட்டி அடுத்தாண்டு ஜனவரி 14 இல் இப்படம் திரைக்கு வருகிறது.

      இந்நிலையில், 'பராசக்தி' திரைப்படத்தின் முதல் பாடலின் ப்ரொமோ இன்று வெளியானது.

      Parasakthi First Single song Promo sivakarthikeyan sudha kongara பராசக்தி முதல் பாடல் ப்ரோமோ பாடல் சிவகார்த்திகேயன் சுதா கொங்கரா 
      Next Story
      ×
        X