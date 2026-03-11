என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
Vijay| தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பிரச்சனையாக்குவது ஏன்? -நடிகை குஷ்பு
விஜய்- சங்கீதா விவகாரம் அரசியல் மற்றும் சினிமா வட்டாரங்களில் விவாத பொருளாகி வருகிறது. இது குறித்து நடிகை குஷ்பு அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது:-
இந்த சம்பவத்தில் ஏன் இவ்வளவு ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள் என்று எனக்கு புரியவில்லை. இது அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை. அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும், மக்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. அதை ஏன் இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையாக்க வேண்டும்.
இது போன்ற சர்ச்சை விஜய் புகழை பாதிக்கும் என்று நான் நம்பவில்லை. விஜய் ஒரு தலைவராக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அவரும் ஒரு மனிதர். அனைவருக்கும் வாக்களிக்கும் உரிமை உண்டு. எப்போது எங்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்பது மக்களுக்கு தெரியும் என்றார்.
