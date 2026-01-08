என் மலர்tooltip icon
      தள்ளிப்போகும் பராசக்தி? ரசிகர்களை ஆசுவாசப்படுத்திய படக்குழு!
      தள்ளிப்போகும் பராசக்தி? ரசிகர்களை ஆசுவாசப்படுத்திய படக்குழு!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Jan 2026 9:24 PM IST
      • படத்தில் 23 காட்சிகளை நீக்க தணிக்கை குழு பரிந்துரை
      • மறுசீராய்வுக் குழுவை அணுகிய சுதா கொங்கரா

      சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில், சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள படம் 'பராசக்தி'. சிவகார்த்திகேயனின் 25வது படமான இதில் ரவிமோகன், அதர்வா, ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.

      டான் பிக்சர்ஸ் சார்பில் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் தயாரித்துள்ள இப்படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜன.10 வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்திருந்தது. ஆனால் தணிக்கை சான்றிதழ் இன்னும் வழங்கப்படாததால் படம் குறித்த தேதிக்கு வெளியாகுமா என ரசிகர்கள் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

      இந்நிலையில் ரிலீஸ் தேதியை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் படக்குழு மீண்டும் போஸ்டரை வெளியிட்டு படம் வெளியாக இன்னும் இரண்டு நாட்கள் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளது. இதனால் படம் ஜன.10-ல் வெளியாகும் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.


