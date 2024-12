2024-ல் ஒபாமாவுக்கு பிடித்த படங்களின் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த இந்திய திரைப்படம்

அமெரிக்காவின் முன்னாள் அதிபரான பராக் ஒபாமா 2024ம் ஆண்டில் வெளியான திரைப்படங்கள், பாடல்கள் மற்றும் புத்தகங்களில் தனக்குப் பிடித்தவற்றை பட்டியலிட்டுள்ளார்.

இந்த பட்டியலில் பாயல் கபாடியா இயக்கிய 'ALL WE IMAGINE AS லைட்' என்ற இந்திய திரைப்படம் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் விருது வென்ற 'ALL WE IMAGINE AS LIGHT' திரைப்படம் தற்போது கோல்டன் குளோப் விருதுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.