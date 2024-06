இந்தியன் 2 படத்தின் "கதரல்ஸ்" லிரிக் வீடியோ அப்டேட் வெளியீடு

நடிகர் கமல்ஹாசன் மற்றும் இயக்குநர் சங்கர் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் படம் இந்தியன் 2. அடுத்த மாதம் ரிலீசாக இருக்கும் இந்தியன் 2 படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சமீபத்தில் நடைபெற்றது. அனிருத் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், இந்தியன் 2 படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள "கதரல்ஸ்" என்ற பாடலின் லிரிக் வீடியோ நாளை வெளியிடப்படும் என்று படக்குழு அறிவித்து இருக்கிறது. இது இந்தியன் 2 படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள குத்து பாடல் ஆகும். இசை வெளியீட்டின் போதே இந்த பாடல் சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆனது.

Brace yourselves for the high-energy kuthu song! ?? The #KADHARALZ lyric video from INDIAN-2 ?? is dropping tomorrow. ? Get ready to make some noise! ?Rockstar @anirudhofficial musical ?Lyrics #Rokesh ✍?Vocals @anirudhofficial ?️ #Indian2 ?? Ulaganayagan @ikamalhaasan… pic.twitter.com/dXfpZFpd5n