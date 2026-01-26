Live
      ஜன நாயகன் படத்தில் கேமியோ ரோலில் நடித்தேனா? - லோகேஷ் கனகராஜ் விளக்கம்
      ஜன நாயகன் படத்தில் கேமியோ ரோலில் நடித்தேனா? - லோகேஷ் கனகராஜ் விளக்கம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Jan 2026 2:39 PM IST (Updated: 26 Jan 2026 2:40 PM IST)
      • சென்சார் கிடைக்காததால் ஜன நாயகன் படம் இன்னும் வெளியாகவில்லை.
      • இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து லோகேஷ் கனகராஜ் பேசினார்

      ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் நடித்துள்ள படம் 'ஜன நாயகன்'. இப்படம் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி வருகிற 9-ந்தேதி வெளியாகவிருந்து. ஆனால் கடைசி நேரத்தில் சென்சார் கிடைக்காததால் அப்படம் இன்னும் வெளியாகவில்லை.

      இப்படத்தில் இயக்குனர்கள் அட்லி, லோகேஷ் கனகராஜ், நெல்சன் ஆகியோர் கேமியோ கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

      இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய லோகேஷ் கனகராஜ், "வினோத் அண்ணாவும், விஜய் அண்ணாவும் ஜனநாயகனில் கேமியோ செய்ய அழைத்தார்கள்.. அவ்வளவுதான் என்னால் சொல்லமுடியும்" என்று தெரிவித்தார்.

      இதன்மூலம் ஜன நாயகன் படத்தில் கேமியோ ரோலில் நடித்ததை லோகேஷ் கனகராஜ் உறுதி செய்துள்ளார்.

