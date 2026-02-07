Live
      அபுதாபியில் கார் ரேஸர் அஜித்தை சந்தித்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்!
      அபுதாபியில் கார் ரேஸர் அஜித்தை சந்தித்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Feb 2026 5:03 PM IST
      நடிகர் அஜித் குமார் திரைப்படங்களை தாண்டி கார் ரேஸிங் மீது காதல் கொண்டு பல சர்வதேச போட்டிகளில் அண்மைக் காலமாக கலந்துகொண்டு வருகிறார்.

      ஸ்பெயின் மற்றும் அபுதாபி ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்ற ரேஸிங் போட்டிகளில் அவர் பங்கேற்று கவனம் ஈர்த்து வருகிறார்.

      அபுதாபி ரேஸிங் களத்தில் திரைப்பிரபலங்கள் பலரும் அஜித்தை நேரில் சந்தித்து வருகின்றனர்.

      அந்த வகையில், சமீபத்தில் இசையமைப்பாளர் அனிருத், ஜி.வி.பிரகாஷ், நடிகைகள் நயன்தாரா, ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் அஜித்தை நேரில் சென்று சந்தித்தனர்

      இதை தொடர்ந்து, அஜித்தை அபுதாபி யாஸ் மரினா சர்க்யூட்டில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நேரில் சந்தித்துள்ளார். இந்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாக பரவி வருகின்றன.

      Ajith Car race அஜித் கார் ரேஸ் பந்தயம் சிவகார்த்திகேயன் sivakarthikeyan 
