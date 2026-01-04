என் மலர்
டாடா பன்ச் ஃபேஸ்லிஃப்ட்... வேற லெவல் டீசர் வெளியிட்ட டாடா மோட்டார்ஸ்..!
டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் வருகிற 13ஆம் தேதி இந்திய சந்தையில் புதிய பன்ச் ஃபேஸ்லிஃப்ட் மமாடலை அறிமுகம் செய்ய இருக்கிறது. இந்த நிலையில், அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னதாக, டாடா மோட்டார்ஸ் வரவிருக்கும் பன்ச் ஃபேஸ்லிஃப்ட் மாடலின் முதல் டீசர் படங்களை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தப் படங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்ட மாடலின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை வழங்குகின்றன. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வெளிப்புற கூறுகளை முன்னிலைப்படுத்துகின்றன, அதே நேரத்தில் காரை முழுமையாக வெளிப்படுத்துவதை நிறுத்துகின்றன. தற்போது வெளியாகி இருக்கும் படங்கள் புதிய மாடலில் சாத்தியமான அம்சங்கள் புதிதாக வழங்குவதை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இருப்பினும், இப்போதைக்கு உட்புறம் மறைக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்பக்கத்தில், பன்ச் ஃபேஸ்லிஃப்ட் கிடைமட்டமாக நிலைநிறுத்தப்பட்ட LED DRL-களைக் கொண்டுள்ளது. பிரதான ஹெட்லேம்ப் அலகுகள் புதுப்பிக்கப்பட்ட பம்பரின் கீழ் நிலைநிறுத்தப்பட்டு, டார்க் சரவுண்ட்களை கொண்டுள்ளன. இத்துடன் கிரில் அப்டேட் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பின்புறம், புதிய LED டெயில்-லேம்ப்கள் உள்ளன. பக்கவாட்டில் இருந்து, டீஸர் படங்கள் மல்டி-ஸ்போக் டிசைனுடன் புதிய டூயல்-டோன் அலாய் வீல்களைக் காட்டுகின்றன. புதுப்பிக்கப்பட்ட சக்கரங்களைத் தவிர, ஒட்டுமொத்த சில்ஹவுட் மற்றும் பாடி கிளாடிங் இந்த கட்டத்தில் ஒரே மாதிரியாகத் தெரிகிறது.
ஸ்டைலிங்கைத் தவிர, டீசர் முன்பக்கத்தில் பொருத்தப்பட்ட கேமரா மற்றும் கீழ் கிரில் பகுதிக்குள் ஒரு சென்சார் ஆகியவற்றைக் காட்டுகிறது. இது காரின் டாப் எண்ட் மாடல்களில் 360-டிகிரி கேமரா அமைப்பு மற்றும் டிரைவர் அசிஸ்டன்ஸ் சிஸ்டம்களைச் சேர்ப்பதற்கு வழிவகுக்கும்.
இயந்திர ரீதியாக, பன்ச் ஃபேஸ்லிஃப்ட் தற்போதுள்ள 1.2 லிட்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் என்ஜினுடன் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இத்துடன் 5-ஸ்பீடு மேனுவல் கியர்பாக்ஸ் அல்லது 5-ஸ்பீடு AMT உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தொழிற்சாலை பொருத்தப்பட்ட CNG மாறுபாடும் வரிசையில் ஒரு பகுதியாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.