வெளியீட்டுக்கு ரெடியாகும் முற்றிலும் புதிய ஆடி Q3
ஆடி நிறுவனம், மூன்றாம் தலைமுறை Q3 காரை சர்வதேச அளவில் கடந்த ஜூன் மாதம் அறிமுகம் செய்தது. பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் வெளியாக இருக்கும் புதிய Q3 மாடல் அசத்தலான அப்டேட்கள் செய்யப்பட்டு விற்பனைக்கு கிடைக்கும் என்று தெரிகிறது.
இந்த காரில், 147 பிஎச்பி பவர் வெளிப்படுத்தம் திறன் கொண்ட 1.5 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் என்ஜின், 261 பிஎச்பி பவர் வெளிப்படுத்தும் 2.0 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் என்ஜின் மற்றும் 147 பிஎச்பி பவர் வெளிப்படுத்தும் 2.0 லிட்டர் டீசல் என்ஜின் என மூன்று வித என்ஜின் ஆப்ஷன்களில் கிடைக்கும்.
மேலும், இதில் 11.9 இன்ச் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர், 12.8 இன்ச் மல்டி மீடியா இன்போடெயின்மென்ட் ஸ்கிரீன் வழங்கப்படுகிறது. புதிய ஆடி Q3 மாடலில் 25.7 கிலோவாட் பேட்டரியுடன் கூடிய பிளக் இன் ஹைபிரிட் வசதியுடன் வருகிறது. இந்த கார் அடுத்த ஆண்டு சந்தைப்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.