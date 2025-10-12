Live
      அசத்தல் அப்டேட்களுடன் அறிமுகமான 2025 பொலிரோ

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Oct 2025 1:53 PM IST
      • இது ஏழு பேர் அமரக்கூடிய நிலையான இருக்கைகளுடன் வருகிறது.
      • இந்த மோட்டாருடன் 5-ஸ்பீடு மேனுவல் கியர்பாக்ஸ் வழங்கப்படுகிறது.

      மஹிந்திரா நிறுவனம் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு இந்திய சந்தையில் புதுப்பிக்கப்பட்ட பொலிரோ மாடலை அறிமுகம் செய்தது. இதன் விலை ரூ. 7.99 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என தொடங்குகிறது. இந்த புதுப்பிப்பு மாடலில் தோற்றம் மற்றும் அம்சங்கள் அடிப்படையில் மேம்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது.

      2025 பொலேரோ மாடல் 1.5 லிட்டர் mHawk75 டீசல் என்ஜின் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது 75bhp பவர் மற்றும் 210Nm டார்க் உற்பத்தி செய்கிறது. இந்த மோட்டாருடன் 5-ஸ்பீடு மேனுவல் கியர்பாக்ஸ் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், இது ஏழு பேர் அமரக்கூடிய நிலையான இருக்கைகளுடன் வருகிறது.

      வண்ணங்களைப் பொறுத்தவரை, புதிய பொலிரோ- டயமண்ட் ஒயிட், டிசாட் சில்வர், ராக்கி பெய்க் மற்றும் ஸ்டெல்த் பிளாக் என நான்கு விருப்பங்களில் கிடைக்கிறது. மேலும், இந்த கார் B4, B6, B6(O) மற்றும் B8 ஆகிய நான்கு வேரியண்ட்களில் கிடைக்கிறது.

