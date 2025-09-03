Live
      பார்க்கவே பயங்கரமா இருக்கே... டெஸ்டிங்கில் சிக்கிய ராயல் என்ஃபீல்டு எலெக்ட்ரிக் பைக்!
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 Sept 2025 3:04 PM IST
      லடாக்கில் ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம் தனது Flying Flea C6 எலெக்ட்ரிக் பைக்கை சோதனைக்கு உட்படுத்தி இருந்தது. இந்த நிலையில், புதிய எலெக்ட்ரிக் பைக் பொது சாலைகளில் சோதனை ஓட்டங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டது. இந்த சோதனையானது ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனத்தின் தொழிற்சாலை அமைந்துள்ள சென்னையில் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது.

      இந்த மோட்டார்சைக்கிள் அடிப்படையில் நகர்ப்புற பயணிகளுக்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நகரத்தில் அதை கடுமையான சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும்.

      புதிய Flying Flea C6 இந்தியாவில் இதுவரை நாம் பார்த்த எந்த மின்சார மோட்டார்சைக்கிளை போலல்லாமல் தோற்றமளிக்கிறது. முன்பக்க கர்டர் ஃபோர்க்குகள், பெரிய அலாய் வீல்கள் (17-இன்ச் யூனிட்களை விட பெரியதாகத் தெரிகிறது). ஃபோர்ஜ் செய்யப்பட்ட அலுமினிய ஃபிரேம் மற்றும் ஃப்ளோட்டிங் ஸ்டைல் சீட் உள்ளிட்டவை இந்த பைக்கிற்கு ஒரு தனித்துவமான ஈர்ப்பை வழங்குகின்றன.

      இத்துடன் வட்ட வடிவ ஹெட்லேம்ப், டெயில் லேம்ப் மற்றும் ரியர்-வியூ மிரர்கள் அதன் அழகியலுக்கு சில ரெட்ரோ தோற்றத்தை சேர்க்கின்றன. இந்த பேட்டரி பேக்கில் மெக்னீசியம் கேசிங் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது குளிர்ச்சியை மேம்படுத்த உதவுவது மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த எடையைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது. பேட்டரியின் தொழில்நுட்ப விவரங்கள் ரகசியமாக உள்ளது.

      எனினும், இதில் வழங்கப்படும் பேட்டரியின் வரம்பு ஒரு சார்ஜுக்கு சுமார் 100 கிலோமீட்டர்கள் வரை இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது நகரப் பயணங்களுக்கு பெரும்பாலும் ஏற்றதாக அமைகிறது. அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, Flying Flea C6 ஸ்மார்ட்போன் இணைப்புடன் வட்ட வடிவ ப்ளூடூத்-கனெக்டிவிட்டி கொண்ட TFT டிஸ்ப்ளேவுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

      மேலும், இந்த பைக்கில் டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல் மற்றும் கார்னெரிங் ஏபிஎஸ் உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம் புதிய Flying Flea C6 பற்றிய அனைத்து விவரங்களையும் 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

