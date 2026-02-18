என் மலர்
அறிந்து கொள்ளுங்கள்
உலகெங்கும் முடங்கிப்போன யூடியூப்... காரணம் என்ன தெரியுமா..?
அமெரிக்காவிலும் உலகெங்கிலும் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான யூடியூப் (YouTube) பயனர்கள் வீடியோ தளத்தை அணுகுவதில் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டனர். இந்த செயலிழப்பு யூடியூப் தளம், யூடியூப் செயலி, யூடியூப் கிட்ஸ் மற்றும் யூடியூப் மியூசிக் உள்பட அனைத்து தளங்களும் பாதிகப்பட்டது.
யூடியூப் தளம் செயலிழந்தது குறித்து டவுன்டிடெக்டர் (Downdetector) தளத்தில் அமெரிக்காவில் இருந்து மட்டும் 2,40,000-க்கும் மேற்பட்ட புகார்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன. இந்தியாவில், சுமார் 17,000 பேர் யூடியூப் முடக்கம் பற்றி பதிவு செய்திருந்தனர். யூடியூப் செயலிழந்ததை அந்நிறுவனம் விரைவாக ஒப்புக்கொண்டது. மேலும், இது தொடர்பாக X தளத்திலும் பதிவிட்டது.
அதில், "நீங்கள் இப்போது யூடியூப் தளத்தை அணுகுவதில் சிக்கல் இருந்தால், நீங்கள் தனியாக இல்லை - எங்கள் குழுக்கள் இதைப் பற்றி ஆராய்ந்து வருகின்றன...". "சிலர் யூடியூப் டிவி-யில் உள்நுழைய முடியவில்லை என்ற சிறிய எண்ணிக்கையிலான அறிக்கைகளையும் நாங்கள் காண்கிறோம். இது யூடியூப் முழுவதும் சிக்கலுடன் தொடர்புடையது. மேலும் நாங்கள் இங்கே அதை சரிசெய்யவும் பணியாற்றி வருகிறோம்," என்று கூறியது.
தற்போது யூடியூப் வெளியிட்டுள்ள புதிய அப்டேட்டில் அனைத்து தளங்களும் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பியுள்ளன என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த பதிவில், "இறுதி அப்டேட்: எங்கள் பரிந்துரைகள் அமைப்பில் உள்ள சிக்கல் தீர்க்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் எங்கள் அனைத்து தளங்களும் (யூடியூப் தளம், யூடியூப் செயலி, யூடியூப் மியூசிக், யூடியூப் கிட்ஸ் மற்றும் யூடியூப் டிவி) இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பியுள்ளன! நாங்கள் இதை சரிசெய்தபோது எங்களுடன் நீங்கள் பொறுமையாக இருந்ததற்கு நாங்கள் மிகவும் நன்றி கூறுகிறோம்," என்று கூகுள் சப்போர்ட் தளத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
யூடியூப் தளத்தின் பரிந்துரைகள் அமைப்பில் உள்ள ஒரு சிக்கல் யூடியூபில் வீடியோக்கள் தோன்றுவதைத் தடுத்தது. இந்த செயலிழப்பு முகப்புப் பக்கம், யூடியூப் செயலி, யூடியூப் மியூசிக் மற்றும் யூடியூப் கிட்ஸ் ஆகியவற்றை பாதித்தது.
இதுகுறித்த சமூக வலைத்தள பதிவுகளின்படி, யூடியூப் பயனர்கள் வீடியோ பிளேபேக் தோல்வி, உள்நுழைவு மற்றும் கணக்கு அணுகல் சிக்கல்கள் மற்றும் யூடியூப் டிவியில் ஸ்ட்ரீமிங் தடங்கல்கள் போன்ற சிக்கல்களை தெரிவித்தனர்.