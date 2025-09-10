என் மலர்
மொபைல்ஸ்
புது போன்களை வெளியிட்டதும், பழைய ஐபோனின் விலையை சட்டென குறைத்த ஆப்பிள்!
- ஐபோன் 15 மற்றும் ஐபோன் 15 பிளஸ் ஆகியவையும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
- ஐபோன் 16 ப்ரோ மற்றும் ஐபோன் 16 ப்ரோ மேக்ஸ் ஆகியவை குறித்து எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை.
ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது 'Awe Dropping' நிகழ்வில், புத்தம் புதிய ஐபோன் 17, ஐபோன் 17 ப்ரோ மற்றும் ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் ஆகிய மாடல்களை வெளியிட்டது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதிய ஐபோன்கள் வெளியீட்டைத் தொடர்ந்து பழைய ஐபோன் சீரிஸ் விலைகள் குறைக்கப்படுவது இயல்பான ஒன்றுதான்.
அந்த வரிசையில் நேற்றைய நிகழ்வு முடிந்த கையோடு ஆப்பிள் நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு அறிமுகம் செய்த ஐபோன் 16 மற்றும் ஐபோன் 16 பிளஸ் ஆகிய மாடல்களின் விலையை குறைப்பதாக ஆப்பிள் அறிவித்துள்ளது. இதனை தொடர்ந்து இந்தியாவிலும் இரு மாடல்களின் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
வழக்கம் போல், இந்த போன்கள் அதன் அறிமுக விலையில் இருந்து ரூ.10,000 விலைக் குறைப்பைப் பெற்றுள்ளன. ஆனால் ஐபோன் 16 இப்போது 128 ஜிபி மாடலில் கிடைக்கிறது. ஐபோன் 16 பிளஸ் 128 ஜிபி மற்றும் 256 ஜிபி மாடல்களில் மட்டுமே வருகிறது.
ஐபோன் 16 ப்ரோ மற்றும் ஐபோன் 16 ப்ரோ மேக்ஸ் ஆகியவை குறித்து எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை. ஏனெனில் அவை ஐபோன் 17 ப்ரோ மற்றும் ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் மாடல்களால் மாற்றப்பட்டுள்ளன. ஐபோன் 15 மற்றும் ஐபோன் 15 பிளஸ் ஆகியவையும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
128 ஜிபி கொண்ட ஐபோன் 16 ரூ.69,900, 128 ஜிபி கொண்ட ஐபோன் 16 பிளஸ் ரூ.79,900, 256 ஜிபி கொண்ட ஐபோன் 16 பிளஸ் ரூ.89,900-ஆக விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐபோன் வாங்க விரும்பும் வாடிக்கையாளர்கள் இதனை ஆன்லைன் தளங்களில் இன்னும் விலை மலிவாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். வருகிற 23-ந்தேதி தொடங்கும் பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனை மற்றும் அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் விற்பனையின் போதும் விலை மலிவாகக் கிடைக்கும்.