weekly rasipalan 25.1.2026 to 31.1.2026: மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான வார ராசிபலன்கள்
- மிதுனம் காரிய சித்தி உண்டாகும் வாரம்.
- சிம்மம் உள்ளம் மகிழும் சம்பவங்கள் நடைபெறும் வாரம்.
மேஷம்
தொழில் மாற்ற சிந்தனை ஏற்படும் வாரம். ராசி அதிபதி செவ்வாய் தொழில் ஸ்தானத்தில் உச்சம் பெறுவதால் இழுபறியாக இருந்த முயற்சிகள் இப்பொழுது நிறைவேறும். திட்டமிட்ட காரியங்கள் சிறப்பாக நடைபெறும். வளர்ச்சியில் ஏற்பட்ட தளர்ச்சிகள் அகலும். உடலும், மனமும் பொலிவு பெறும். பிள்ளைகளால் நன்மையும், பெருமையும் உண்டாகும். இடமாற்றம், வீடு மாற்றம், ஊர் மாற்றம், வேலை மாற்றம் என அவர் அவரின் வயதிற்கும், தேவைக்கும் ஏற்ற மாற்றம் உண்டாகும்.
தொழிலை மேம்படுத்த அல்லது தொழில் மாற்றம் செய்ய வங்கிக் கடன் கிடைக்கும். ஏழரைச் சனி உள்ளதால் கடமையில் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்க வேண்டும். தொழில் வியாபார ரீதியான போட்டி பொறாமைகள் ஏற்பட்டாலும் வர வேண்டிய வாய்ப்புகள் தடைபடாது. உத்தியோகம் சம்பந்தமான பிரச்சினைகள் ஓரளவு நல்ல முடிவிற்கு வரும். கொடுத்த கடன்கள் வசூலாகும். கடன் தொல்லையில் இருந்து இடைக்கால நிவாரணம் உண்டாகும். என்றோ வாங்கிய பங்குகள் இப்பொழுது நல்ல லாபத்தை பெற்றுத்தரும். தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் பாவங்கள் விலகும்.
ரிஷபம்
புதிய திருப்பங்கள் ஏற்படும் வாரம். ராசி அதிபதி சுக்கிரன் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். இதுவரை சந்தித்த அனைத்து பிரச்சினைகளும் பனிபோல் விலகும். புதிய முயற்சிகளில் முழுமையான வெற்றிகள் உண்டாகும். கொடுத்த வாக்கையும் நாணயத்தையும் காப்பாற்றுவீர்கள். பெரிய மனிதர்களின் நட்பு கிடைக்கும். தொழிலில் நிலவிய சங்கடங்கள் விலகும். பணியில் கவுரவம் நிலைத்திருக்கும். அரசு ஊழியர்களுக்கு உயர் அதிகாரிகளால் ஏற்பட்ட தொல்லைகள் அகலும்.
வருமானம் அதிகரிக்கும். எதிர்பார்த்த கடன் உதவி கிடைக்கும். கருத்து வேறுபாட்டால் பிரிந்த பெற்றோர்கள் மீண்டும் சேருவார்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். சிலர் எதிர்பாராத இட மாற்றத்தால் குடும்பத்துடன் இணைந்து வாழ்வார்கள். சகோதர, சகோதரிகள் உங்களின் முயற்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள். திருமண முயற்சிகள் சித்திக்கும். சிறு சிறு உடல் உபாதைகள் மருத்துவத்தில் சீராகும். உயர் கல்வி சம்பந்தமாக எடுக்கும் முயற்சிகள் கைகூடும். பொது வாழ்வில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பதவிகள் பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
மிதுனம்
காரிய சித்தி உண்டாகும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் அஷ்டம ஸ்தானத்தில் முயற்சி ஸ்தான அதிபதி சூரியனுடன் இணைந்து புத ஆதித்ய யோகத்தை ஏற்படுத்துகிறார். மறைந்த புதன் நிறைந்த பலனை வழங்குவார். வாக்கு உண்மை உண்டாகும். பேச்சை மூலதனமாகக் கொண்டவர்களின் வாழ்வாதாரம் உயரும். பற்றாக்குறை வருமானத்தால் கவலை அடைந்தவர்களுக்கு உபரி வருமானம் கிடைக்கும். உங்கள் செயல்பாட்டில் மற்றவர்களின் குறுக்கீடு இருக்காது. குடும்பத்தில் நிலவிய பிரச்சினைகள் படிப்படியாக குறையும்.
பணிபுரியும் இடத்தில் திறமைக்கேற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தற்காலிக பணியில் உள்ளவர்களுக்கு பணி நிரந்தரமாகும். தொழிலில் அபிவிருத்தி உண்டாகும். கடன் சுமை குறையும்.பொருளாதார நிலை உயரும். முன்னோர்களின் சொத்து பாகப் பிரிவினையில் முறையான பங்கீடு கிடைக்கும். முன்னோர்கள் வழிபாட்டிற்கு உரிய பலன் கிடைக்கும் தடைபட்ட வீடு கட்டும் பணி துரிதமாகும். வீட்டில் சுப காரியப் பேச்சு வார்த்தை நடைபெறும். எதிர்பார்த்த காரியங்கள் எளிதில் கைகூடும். தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் கடன், நோய், எதிரி சார்ந்த பாதிப்புகள் அகலும்.
கடகம்
முட்டுக்கட்டைகள் அகலும் வாரம். ராசிக்கு சூரியன் செவ்வாய் புதன் சுக்கிரன் பார்வை உள்ளது. ஆன்ம பலம் உண்டாகும். மனப் போராட்டம் அகலும். உற்சாகமான மனநிலையில் இருப்பீர்கள்.நினைத்ததை நினைத்தபடியே முடிப்பீர்கள். பல நல்ல மாற்றங்கள் வரலாம். உயர் கல்விக்காக எடுத்த முயற்சி கைகூடும். வாழ்க்கைத் துணையின் படிப்பிற்கேற்ற வேலை கிடைக்கும். ஒரு சிலருக்கு கவுரவப் பதவிகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தொழில் செய்யும் எண்ணம் உருவாகும்.
நீண்ட நாட்களாக பேச்சுவார்த்தையில் இருந்த வரன்கள் இப்பொழுது முடிவாகலாம். ஆடம்பரப் பொருட்களின் சேர்க்கை அதிகரிக்கும். தன வரவு தாராளமாக வந்து சேரும். கொடுக்கல் வாங்கல் சீராகும். உறவுகளின் பகை மறையும். சிலர் பார்க்கும் வேலையில் நிலவும் அசவுகரியத்தால் புதிய வேலைக்கு முயற்சிக்கலாம். சுப காரியங்கள் கைகூடும். வாழ்க்கை துணைக்கு தாய் வீட்டுச் சீதனமாக மதிப்பான சொத்துக்கள் கிடைக்கும். கை கால் மூட்டு வலி போன்ற உடல் உபாதைகள் குறைய துவங்கும். பெண்களின் முயற்சிக்கு கணவரின் ஆதரவும் உதவியும் கிடைக்கும். தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் மனக்குறைகள் அகலும்.
சிம்மம்
உள்ளம் மகிழும் சம்பவங்கள் நடைபெறும் வாரம். லாப ஸ்தானத்தில் 5,8ம் அதிபதியான குரு சஞ்சரிப்பதால் திட்டமிட்ட காரியங்கள், எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். பணிபுரியும் பெண்களின் திறமைக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு பணி நீட்டிப்பு வாய்ப்பு கிடைக்கும். பதவி உயர்வு, கவுரவப் பதவிகள் தேடி வரும். நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த அரசு உத்தியோகம் இப்பொழுது கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. திருப்தியான நல்ல வருமானம் கிடைக்கும்.
வாங்கிய கடனை திருப்பிச் செலுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும் முயற்சிகள் கைகூடும். விற்க முடியாமல் கிடந்த சொத்துக்கள் விற்கும். ஒரு பெரும் பணம் சொத்து விற்பனையில் கிடைக்கும். பொருளாதாரப் பற்றாக்குறை அகலும். ஆரோக்கிய தொல்லை அகன்று மருத்துவ செலவு குறையும். 25.1.2026 அன்று பகல் 1.36 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் பணம் கிடைக்கிறது என்பதற்காக தொழிலில் அதிக முதலீடு செய்யக் கூடாது. தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் உடலும் ஆன்மாவும் உள்ளமும் குளிரும்.
கன்னி
சுப விரயம் உண்டாகும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் விரயாதிபதி சூரியனுடன் இணைந்து புத ஆதித்ய யோகத்தை ஏற்படுத்துகிறார். அதிக முதலீட்டுடன் புதிய தொழில் தொடங்குவதை தவிர்க்கவும். எந்த ஒரு செயலையும் ஒரு முறைக்கு பலமுறை யோசித்து செயல்பட வேண்டும். வீடு வாங்கும் முயற்சியில் இருந்த குழப்பங்கள் அகலும். சொத்து சம்பந்தப்பட்ட பஞ்சாயத்துக்கள் சாதகமாக முடியும். பிள்ளைகளுக்கு சுப நிகழ்வு செய்து மகிழ்வீர்கள். வீடு வாகனத்தை புதுப்பிப்பீர்கள். சங்கடத்தில் ஆழ்த்திய நோய் வைத்தியத்திற்கு கட்டுப்படும்.
அதிக சம்பளத்தில் வெளிநாட்டு வேலை கிடைக்கும். ஆன்மீக தலங்களுக்குச் சென்று மன நிம்மதியை அதிகரிப்பீர்கள். மனதிற்கு பிடித்த மண வாழ்க்கை அமையும். பொன், பொருள் வாங்கும் பாக்கியம் உண்டாகும். 25.1.2026 அன்று பகல் 1.36 மணி முதல் 27.1.2026 அன்று மாலை 4.45 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் மற்றவர் விசயத்தில் தலையிடுவதை தவிர்க்கவும். உங்கள் பணியில் மட்டும் கவனமாக இருக்கவும். எதிர்பார்த்த பணம் கிடைப்பதில் காலதாமதம் ஏற்படலாம். ரதசப்தமி அன்று சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் மனமகிழ்ச்சி உண்டாகும்.
துலாம்
தடைகள் விலகும் வாரம். ராசிக்கு குருப் பார்வை உள்ளது. அனுபவ அறிவு வெளிப்படும். கடினமான வேலையும் எளிமையாக முடிக்கும் திறமை மேலோங்கும். சுறுசுறுப்பாக செயல்படுவீர்கள். புதிய சிந்தனைகள் மேலோங்கும். யோசிக்காமல் செய்த காரியங்களில் கூட வெற்றி கிடைக்கும். பாக்கிய ஸ்தானமும் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானமும் பலம் பெறுகிறது. பித்ருக்களின் நல்லாசிகள் கிடைக்கும். புண்ணிய காரியங்களில் ஈடுபடும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். குல தெய்வ அருளால் பூர்வீகம் சம்பந்தமான விசயங்கள், வழக்குகள் முடிவிற்கு வரும்.
திருமணம் போன்ற சுபகாரியங்கள் பெற்றோர்களின் ஒத்துழைப்புடன் நடைபெறும். எடுத்த காரியத்தில் வெற்றி கிடைக்கும். பணிபுரியும் இடத்தில் நிலவிய சங்கடங்கள் மறையும். புதிய தொழில் தொடங்கும் திட்டம் நிறைவேறும். அதற்குத் தேவையான நிதி உதவி கிடைக்கும். 27.1.2026 அன்று மாலை 4.45 மணி முதல் 29.1.2026 அன்று மாலை 6.39 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் திடீர் பயணங்களால் அலைச்சல் மிகுதியாகும்.மனக் குழப்பங்கள் கூடும். விரயங்கள் அதிகமாக இருக்கும். தினமும் முறையாக சூரிய நமஸ்காரம் செய்தால் பித்ருக்கள் தோஷம் குறையும்.
விருச்சிகம்
மாற்றங்கள் நிறைந்த வாரம். உச்சம் பெற்ற ராசி அதிபதி செவ்வாய் தொழில் ஸ்தான அதிபதி சூரியனுடன் சேர்க்கை பெற்றுள்ளார். இதனால் தொழிலில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். பணிபுரியும் இடத்தில் செல்வாக்கு உயரும். உத்தியோக உயர்வு, ஊதிய உயர்வு போன்றவை தானாக வந்து சேரும். தாய், தந்தை வழி ஆதரவு உண்டு. பொருளாதாரம் உயரும். கடன்களை படிப்படியாக குறைப்பதில் தீவிரம் காட்டுவீர்கள். சுப நிகழ்ச்சிகள் கைகூடிவரும். உங்கள் பெயரில் சொத்து வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.
அனைத்து விதமான எதிர்பார்ப்புகளும் ஈடேறும். உடல் நலன்களில் முன்னேற்றம் இருக்கும். குடும்பத்தினரால் ஏற்பட்ட மன சஞ்சலம் சீராகும். கணவன், மனைவி உறவில் அன்பு மிளிரும். புதுவிதமான பொருட்களை வாங்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசை அதிகமாக உண்டாகும். கடன் பிரச்சினைகள் குறையும். புத்திர பிராப்த்தம் கிடைக்கும். 29.1.2026 அன்று மாலை 6.39 மணி முதல் 31.1.2026 அன்று இரவு 8.01 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடும் போது பொறுமையும், நிதானமும் தேவை. தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் தன்னம்பிக்கை கூடும்.
தனுசு
செயல்திறன் அதிகரிக்கும் வாரம். ராசிக்கு சனி மற்றும் குருவின் பார்வை உள்ளது. எதிர்பாராத நல்ல திருப்பங்கள் நல்ல சம்பவங்கள் நடப்பதற்கான அறிகுறி தென்படும். நண்பர்கள், தொழில் கூட்டாளிகள், வாடிக்கையாளர்கள், களத்திரம் மூலம் சிறுசிறு பிரச்சினைகள் தலை தூக்கினாலும் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படாது. தொழில் வளம் சிறப்பாக இருக்கும். தொல்லை தந்தவர்கள் விலகிச் செல்வார்கள். பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டவர்கள் மீண்டும் பணியில் சேரக்கூடிய வாய்ப்பு உருவாகலாம்.
பொருளாதாரம் மேம்படும். பற்றாக்குறை பட்ஜெட் என்ற பேச்சிற்கே இடமில்லை. அக்கம், பக்கம் உள்ளவர்களுடன் நல்லிணக்கம் ஏற்படும். பூர்வீகச் சொத்திற்கு நல்ல விலை கிடைக்கும். சுப விரயங்கள் உண்டாகும். கல்வி சம்பந்தமாக எடுக்கும் முயற்சிகள் கைகூடும். கொள்கை பிடிப்போடு செயல்படுவீர்கள். மனதிற்குப் பிடித்த நல்ல வரன் அமையும். குடும்பத்துடன் ஆடம்பர விருந்து விழாக்களில் கலந்து கொள்வீர்கள். புதிய நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் துன்பங்கள் விட்டு விலகும்.
மகரம்
லட்சியங்களும் கனவுகளும் நிறைவேறும் வாரம். ராசியில் ராசிக்கு 9ம் அதிபதியான புதனும் 10ம் அதிபதியான சுக்கிரனும் சேர்ந்து நிற்பது தர்மகர்மாதிபதி யோகமாகும். சொத்துக்களாலும் சொந்தங்களாலும் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் தீரும். விலகிச் சென்ற உறவுகள் நட்பு பாராட்டுவார்கள். உறவினர் பகை அகலும். தைரியம், தெம்பு அதிகமாகும். பூர்வீகம் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகள் சாதகமாகும். தம்பதிகளின் இல்லறம் நல்லறமாகும். திருமணத் தடை அகலும். புத்திர பிராப்தம் உண்டாகும். உடல் நிலை தேறும்.
அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு எதிர்பார்த்த இடப்பெயர்ச்சி கிடைக்கும். ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி சார்ந்த தொழில்களில் முன்னேற்றங்கள் அதிகமாக இருக்கும். மனதிற்கு பிடித்த இடத்திற்கு வீடு மாற்றம் செய்வீர்கள். வருமானம் நன்றாக இருக்கும். பணத்திற்காக பிறரை அண்டிப் பிழைத்த நிலைமாறும். குல தெய்வ அனுகிரகம் கிடைக்கும். ஆன்மீகம் சம்பந்தமான சுற்றுப் பயணம் செய்வீர்கள். புனித தலங்களை தரிசிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் நன்மைகள் அதிகரிக்கும்.
கும்பம்
யோகமான பலன்கள் நடக்கும் வாரம். ராசி அதிபதி சனி தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பதால் பணவரவு தாராளமாக இருக்கும். கொடுக்கல் வாங்கல் சீராகும். பங்குச் சந்தை ஆதாயம் அதிகரிக்கும். இழந்த சேமிப்புகளை ஈடுகட்டுவீர்கள். கடன் பிரச்சினைகள் தீரும். பூர்வீகச் சொத்தை விற்று புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். குடும்பத்தில் நிலவிய கருத்து மோதல்கள் அகலும். பணிபுரியும் இடத்தில் முக்கியப் பொறுப்புகள் கொடுக்கப்படலாம். உங்கள் திறமையால் வேலையை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் முடித்து நல்ல பெயர் எடுப்பீர்கள்.
தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும். தொழில் வளர்ச்சியும், எதிர்பார்த்த லாபமும் கிடைக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். பிள்ளைகளின் திருமண முயற்சி சாதகமாகும். பெண்களுக்கு உடன் பிறப்புகளின் உதவியும் தாய் வழி ஆதரவும் கிடைக்கும். வேறு வேறு ஊர்களில் பணிபுரிந்த தம்பதிகள் ஒரே இடத்தில் பணிபுரியும் வகையில் இடப்பெயர்ச்சி நடக்கும். வாழ்க்கைத் துணையின் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். ஏழரைச் சனியின் காலம் என்பதால் ஆர்வத்தில் சக்திக்கு மீறிய செயல்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்கவும். ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் வெற்றி நிச்சயம் உண்டாகும்.
மீனம்
லாபகரமான வாரம். ஒரு ஜாதகத்திற்கு பலம் சேர்ப்பது லாப ஸ்தானமாகும். அந்த வகையில் ராசிக்கு 11ம்மிடமான லாப ஸ்தானத்தில் சூரியன், செவ்வாய், புதன், சுக்ரன் சேர்க்கை உள்ளது. முன்னேற்றத்தில் ஏற்பட்ட தடைகள் அகலும். கடந்த கால மனக்கசப்புகள் விலகி நிம்மதி பிறக்கும். இதுவரை எதிர்ப்புகளையும், ஏமாற்றங்களையும் சந்தித்தவர்களுக்கு சாதகமான சூழல் உண்டாகும். விரோதிகள் கூட நண்பர்களாக மாறி நன்மை செய்வார்கள். அடிப்படை வசதி பெருகும். மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும். உற்சாகத்தோடு செயல்படுவீர்கள்.
திடீர் அதிர்ஷ்டம் உயில் சொத்து, எதிர்பாராத தன வரவு வரும் வாய்ப்பு உள்ளது. கடன் பிரச்சினை குறையும். வறுமையில் வாடியவர்களுக்கு வாழ்வில் வசந்தம் வீசும். ஆடை ஆபரண சேர்க்கை உண்டாகும். திருமணத் தடை அகலும். விரும்பிய வரன் கைகூடும்.சொத்துப் பிரச்சினை சுமூகமாகும். உங்கள் குடும்ப விவகாரங்களில் தலையிட்டவர்கள் தாமாக விலகுவார்கள். இனிமை தரும் இடமாற்றங்கள் ஏற்படும். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். பூர்வீகத்தை விட்டு வெளியேறிய சிலர் மீண்டும் சொந்த மண்ணில் குடியேறும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் காரிய தடை அகலும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406