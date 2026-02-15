என் மலர்
வழிபாடு
weekly rasipalan 15.2.2026 to 21.2.2026: மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான வார ராசிபலன்கள்
- மேஷம் சேமிப்புகள் அதிகமாகும் வாரம்.
- கடகம் விபரீத ராஜயோகம் உண்டாகும் வாரம்.
மேஷம்
சேமிப்புகள் அதிகமாகும் வாரம். தன ஸ்தான அதிபதி சுக்கிரன் லாப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். புதிய தொழில் சார்ந்த எண்ணங்களையும் திட்டங்களையும் நிறைவேற்றுவீர்கள். மனதில் இருந்த குழப்பங்களுக்கு தெளிவுகள் பிறக்கும். வருமானம் உபரியாகும். வராக்கடன்கள் வசூலாகும். சேமிப்புகளை அதிகரிக்கும் எண்ணங்கள் உருவாகும். வீடு, வாகன யோகம் சித்திக்கும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலை பளு அதிகமாக இருந்தாலும் கவுரவம் நிலைத்திருக்கும். தொழில் கூட்டாளிகளிடம் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வதால் இன்னல்கள் விலகும்.
திருமண முயற்சிகள் பலிதமாகும். பெண்களுக்கு தாய் வீட்டுச் சீதனம், பாகப் பிரிவினை பணம், சொத்து கிடைக்கும். வாழ்க்கைத் துணைக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் மறக்க முடியாத இனிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். ஆரோக்கியம் சார்ந்த பிரச்சினைகள் படிப்படியாக குறையும். பேச்சு வார்த்தையில் பாகப்பிரிவினை சுமூகமாகும். வெளியூர் பயணங்கள் ஆதாயத்தில் முடியும். அமாவாசை அன்று சிவப்பு துவரை ஒரு கிலோ தானம் வழங்கவும்.
ரிஷபம்
புதிய தொழில் சிந்தனைகள் உருவாக்கும் வாரம். ராசி அதிபதி சுக்ரன் பத்தாம் இடமான தொழில் ஸ்தானத்தில் சூரியன் புதன் ராகுவுடன் இணைகிறார். செல்வாக்கு புகழ் அந்தஸ்து பற்றிய சிந்தனை அதிகரிக்கும். கவுரவ பதவிகள் கிடைக்கும். மனக் குழப்பங்களில் இருந்து தெளிவு பிறக்கும். தவறான விலை நிர்ணயம் உண்டாகலாம் என்பதால் சொத்து வாங்குதல் விற்றல் போன்றவற்றில் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும்.
புதிய தொழில் அபிவிருத்தி சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். அரசின் டெண்டர் காண்ட்ராக்ட் குத்தகைதாரர்களுக்கு உபரி வருமானம் இரட்டிப்பாகும். புதிதாக சேமிப்பது தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். சமூகப் பணிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். திருமணம் புத்திர பிராப்த்தம் போன்றவற்றில் சாதகமான சூழ்நிலை நிலவும். தன வரவில் தன்னிறைவு உண்டாகும். அமாவாசை அன்று விரதம் இருந்து முன்னோர்களை வழிபடவும்.
மிதுனம்
நல்ல சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் ஒன்பதாம் இடமான பாக்கியஸ்தானத்தில் சூரியன் சுக்கிரன் ராகுவுடன் இணைந்து உள்ளார். முயற்சிகளில் ஏற்பட்ட தளர்ச்சிகள் அகலும். சமூகப் பணிகளில் ஆர்வம் கூடும். பெருந்தன்மையாக செயலபட்டு செல்வாக்கை அதிகரிப்பீர்கள். கடன் சார்ந்த விஷயங்களில் விவேகம் வேண்டும். வியாபாரத்தில் போட்டிகளை தவிர்க்கவும். தொழில் அபிவிருத்திக்கான முயற்சிகள் ஈடேறும். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் மூலம் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும்.
உத்தியோகத்தில் சாதகமான சூழல் ஏற்படும். வேலையாட்களிடம் நிதானம் வேண்டும். 17.2.2026 அன்று காலை 9.06 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படவும். வெளியூர் பயணங்கள் தவிர்க்கவும். பெரிய பண பரிவர்த்தனைகளை ஒத்தி வைப்பது நல்லது. ஆடம்பரமான சிந்தனைகளை தவிர்த்து சிக்கனமாக செயல்பட வேண்டும். அமாவாசை அன்று பச்சை பயிறுதானம் வழங்கவும்.
கடகம்
விபரீத ராஜயோகம் உண்டாகும் வாரம். அஷ்டம ஸ்தானத்தில் நிற்கும் ராகுவுடன் சூரியன் புதன் சுக்கிரன் சேர்க்கை ஏற்படுகிறது. குடும்பத்தில் நிலவிய மறைமுகப் பிரச்சினைகள் மறைந்து மகிழ்ச்சியும் சுபிட்சமும் கூடும். மனதில் புதுவிதமான நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தனித் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். வாக்கு வன்மையால் ஆதாயம் உண்டாகும். எதிர்பாராத அதிர்ஷ்ட பணம் பொருள் வரவுகள் உண்டாகும். அடமான சொத்துக்கள் நகைகளை மீட்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உருவாகும்.
மாணவர்களுக்கு கல்வியில் ஆர்வம் அதிகமாகும். கிரகண தோஷ பாதிப்பு இருப்பதால் திருமணம் முயற்சிகளை ஒரு மாத காலத்திற்கு ஒத்திவைப்பது நல்லது. ஆரோக்கியத்தில் நல்ல தெளிவு உண்டாகும். 17.2.2026 அன்று காலை 9.06 மணி முதல் 19.2.2026 பகல் 3 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் செயல்பாடுகளில் ஒரு விதமான மந்தத்தன்மை இருக்கும். பிறரிடம் எதிர்பார்த்த சில ஆதாயங்கள் தாமதமாக கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். தேவையற்ற பேச்சுக்களை தவிர்ப்பது நல்லது. அமாவாசை அன்று புனித நதிகளில் நீராடவும்.
சிம்மம்
விவேகத்துடன் செயல்பட வேண்டிய வாரம். ராசி அதிபதி சூரியன் ராகுவுடன் இணைந்து கிரகணம் அடைகிறார். சுறுசுறுப்பாக செயல்படுவீர்கள். பிறரை நம்பி ஒப்படைத்த பொறுப்புகள் காலதாமதம் ஏற்படுவதால் தன் கையே தனக்கு உதவி என்று உணர்வீர்கள். உண்ண உறங்க நேரமின்றி உழைப்பீர்கள். சிலர் உத்தியோக நிமித்தமாக குடும்பத்தை விட்டு விலகி வேறு இடத்தில் வாழும் சூழ்நிலை உண்டாகும். வழக்குகளை வாபஸ் பெறுவீர்கள். மத்தியஸ்தர்கள் முன்னிலையில் பேசி தீர்க்கப்படும்.
கொடுத்த பணம் வசூலாகும். சிலருக்கு திடீர் பண வரவு அல்லது கடன் கிடைக்கும். வாழ்க்கைத் துணையால் ஆதாயம் உண்டாகும். வீடு, வாகன பராமரிப்பிற்காக சிறு தொகை செலவிட நேரும். பெண்களுக்கு ஆடை, ஆபரணங்கள் வாங்கும் வாய்ப்பு அமையும். 19.2.2026 பகல் 3 மணி முதல் 21.2.2026 அன்று இரவு 7.07 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் உங்கள் பேச்சை மற்றவர்கள் தவறாக புரிந்து கொள்வார்கள் என்பதால் வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். கோட்ச்சார கிரகங்கள் சுமாராக இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். அமாவாசை அன்று விரதம் இருந்து சிவ வழிபாடு செய்யவும்.
கன்னி
திட்டமிட்டு செயல்படும் செயல்கள் பூர்த்தியாகும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் ராகு மற்றும் சூரியன் சுக்கிரனுடன் சஞ்சரிக்கிறார். கடன் நோய் சார்ந்த விஷயங்களில் விழிப்புணர்வு திட்டமிடுதல் அவசியம். எனினும் ஆறாம் இடத்திற்கு குரு பார்வை இருப்பதால் புதிய நல்ல மாற்றங்கள் உண்டாகும். எதிலும் மதி நுட்பத்துடன் செயல்பட்டு வெற்றி பெறுவீர்கள். திருப்புமுனையான சம்பவங்கள் நடக்கும். பிரிந்த தம்பதிகள் வேற்றுமை மறந்து மீண்டும் சேருவார்கள். குடும்ப உறவுகளுடன் இருந்த மனக்கசப்பு மறைந்து ஒற்றுமையும் அமைதியும் நிலவும்.
உங்கள் மீதான அவப்பெயர்கள் விலகும். ஆடம்பர விருந்து உபசாரங்களில் கலந்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். 21.2.2026 அன்று இரவு 7.07 மணிக்கு சந்திராஷ்டமம் ஆரம்பிப்பதால் முக்கிய ஆவணங்களை கவனமாக கையாள வேண்டும். யாருக்கும் ஜாமீன் கையெழுத்து போடக்கூடாது. அமாவாசை அன்று விரதம் இருந்து ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு உணவு தானம் வழங்கவும்.
துலாம்
புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் வாரம். ராசி பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் பாக்கியஸ்தானத்திற்கு குரு பார்வை உள்ளது. ஐந்தாம் இடத்தில் உள்ள கிரகச் சேர்க்கை சில நன்மைகளையும் அதிர்ஷ்டம் சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வத்தையும் அதிகரிக்கும். தன வரவுகள் திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்ப உறவுகளின் சந்திப்பால் மனக் கவலைகள் அகலும். கடன் சுமை குறையத் துவங்கும். வராக்கடன்கள் வசூலாகும். புதிய தொழில் ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். கோட்சார கிரகங்கள் சாதகமாக உள்ளதால் கெடுதல்கள் விலகும்.
திருமணத் தடை அகலும். ஓய்வு நேரம் குறையும். தேவையற்ற அலைச்சல் டென்சன், உடல் சோர்வு ஏற்படும். குலதெய்வ வேண்டுதல்களை நிறைவேற்ற முயற்சிப்பீர்கள். அரசுப் பணியாளர்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்புகள் வழங்கப்படும். கணவன் மனைவிக்குள் நிலவிய வாக்குவாதம் விலகும். தேக நலனில் நிலவிய குறைபாடுகள் அகலும். அமாவாசை அன்று பசுவிற்கு அகத்திக்கீரை தானம் வழங்க நன்மைகள் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம்
இழந்த வாய்ப்புகளை மீண்டும் பெறும் வாரம். ராசிக்கு நான்கில் சூரியன் புதன் சுக்கிரன் சேர்க்கை உள்ளது. மனதில் நல்ல விதமான புதிய சிந்தனைகள் உருவாகும். அன்றாட செயல்களில் நிலவிய தடை, தாமதங்கள் அகலும். எதிர்பார்த்த வெளிநாட்டு தொழில், வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக வேலை தேடிக் கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு நல்ல இடத்தில் தகுதிக்கேற்ற பணி கிடைக்கும். தொழிலில் வெற்றி நடைபோடுவீர்கள். புதிய கூட்டுத் தொழில் முயற்சிகள் சாதகமாகும்.
அடமானத்தில் இருந்த வீட்டை மீட்க மகள், மகனின் உதவி கிடைக்கும். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவீர்கள். அரசு பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் புரிந்து படிப்பார்கள். அலைச்சல் மிகுந்த பயணங்கள் செய்ய நேரும். சிலரின் நான்கு சக்கர வாகனம் வாங்கும் முயற்சி பலிதமாகும். பூமி, மனை, வாங்குவதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளுக்கு சுப செலவு செய்து மகிழ்வீர்கள். தாயின் ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் தேவை. அமாவாசை அன்று விரதம் இருந்து வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு உணவு தானம் வழங்கவும்.
தனுசு
ஆரவாரமான வாரம். ராசி அதிபதி குரு தன் வீட்டை தானே பார்க்கிறார். பொருளாதார நெருக்கடிகள் விலகி அனைத்து தேவைகளும் நிறைவேறும். தொழிலை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் பூர்த்தியாகும். கடினமான பணிகளைக் கூட சுலபமாகச் செய்து முடித்து நல்ல பெயர் எடுப்பீர்கள். கவுரவப் பதவிகள் தேடி வரும். வேலைப் பளு குறைந்து நிம்மதியுடன் இருப்பீர்கள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும்.
வியாபாரத்தில் விற்பனையும் லாபமும் வழக்கம்போல சிறப்பாக இருக்கும். புதிய கடன்கள் விஷயத்தில் கவனமாக இருப்பது நல்லது. வேலை பார்க்குமிடத்தில் எதிர் பாலினத்தவரை அனுசரித்து செல்லவும். பெண்களுக்கு பொன், பொருள் சேர்க்கை அதிகரிக்கும். ராசிக்கு மூன்றில் கிரகண கிரகச் சேர்க்கை இருப்பதால் பாகப்பிரிவினை தொடர்பான முக்கிய பேச்சுவார்த்தைகள் மற்றும் வேலை மாற்றம் செய்வதை தவிர்க்கவும். அமாவாசை அன்று விரதம் இருந்து அந்தணர்களுக்கு தானம் தர்மம் வழங்கவும்.
மகரம்
வாழ்வில் வசந்தம் உலா வரும் வாரம். ராசியில் உள்ள உச்ச செவ்வாய் இந்த வாரத்தில் மட்டுமே சஞ்சரிப்பார். செவ்வாயின் இந்த சஞ்சாரம் மிகச் சாதகமான திருப்புமுனையான நல்ல பலன்களை வழங்கும். எத்தகைய சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ளும் ஆற்றலைப் பெறுவீர்கள். எதிலும் துணிச்சலுடன் செயல்பட்டு வெற்றி வாகை சூடுவீர்கள். பிள்ளைகள் வழியில் மகிழ்ச்சி தரும் சுப நிகழ்வுகள் கூடிவரும். குடும்பத்தில் நிலவிய கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி மன நிறைவுடன் இருப்பீர்கள்.
நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த பணம் இந்த வாரம் கிடைக்கக்கூடும். தாய், தந்தையின் மூலம் எதிர்பார்த்த பண உதவிகள் கிடைக்கும். தடைபட்ட வெளி நாட்டு பயணம் சாதகமாகும். குடும்பத்திற்கு ஒரு புதிய உறுப்பினர் சேர்க்கை ஏற்படும். அந்த புது வரவு களத்திரமாகவோ குழந்தையாகவோ இருக்கலாம். புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். எட்டாமிட கேதுவால் வீண் மனஸ்தாபம் ஏற்படும் என்பதால், தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபட வேண்டாம். அமாவாசை அன்று விரதம் இருந்து உடல் ஊனமுற்றவர்களின் தேவையறிந்து உதவி செய்யவும்.
கும்பம்
அமைதி காக்க வேண்டிய காலம். ராசியில் சூரியன் புதன் சுக்கிரன் ராகு சேர்க்கை உள்ளது. ராகுவுடன் முக்கிய கிரகங்கள் கிரகணம் அடைவதால் நேரத்திற்கு உண்ண, உறங்க முடியாமல் உழைக்க நேரும். சில எதிர்பாராத செலவுகளால் கையிருப்பு கரையலாம். அதிர்ஷ்டப் பொருட்களை வாங்கி குவித்து ஏமாறுவீர்கள். வருமானம் சீராக இருந்தாலும் சமாளிக்க முடியாத விரயங்களும் ஏற்படலாம்.
சேமிக்க முடியவில்லை என்ற ஆதங்கம் மனதை வாட்டும். கணவன் மனைவி உறவில் கருத்து வேறுபாடு தோன்றும். தேவையற்ற கோபமும் முயற்சியில் தடை, தாமதம் உண்டாகும். உங்கள் செயல்பாடுகளில் மந்த நிலையும் மெத்தன போக்கும் ஏற்படும். காது நரம்பு தொடர்பான சிறு சிறு பிரச்சினைகள் தோன்றி மறையும். கோபத்தை குறைத்து நம்பிக்கையோடு முயற்சித்தால் காரிய சித்தியுடன் நிம்மதியும் நிலைக்கும். திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் விரயத்தை சுப செலவாக மாற்ற முடியும். அமாவாசை அன்று விரதம் இருந்து தான தர்மம் வழங்கவும்.
மீனம்
விரயத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய வாரம். சில கிரகங்கள் சாதகமாகவும் சில கிரகங்கள் பாதகமாகவும் உள்ளதால் சாதகங்களும், பாதகங்களும் சேர்ந்தே நடக்கும். வீடு, வாகனம் மற்றும் தாயின் ஆரோக்கியத்திற்காக சில விரயங்களை சந்திக்க நேரும். சிலருக்கு அறுவை சிகிச்சையில் ஆரோக்கியம் சீராகும். தூக்கம் குறையும். பயணங்களால் சில அசவுகரியங்கள் உண்டாகும். தொழில், உத்தியோக நிமித்தமாக வெளியூர், வெளிநாட்டு பயணம் செய்ய நேரும்.
ஜாமீன் போடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். கண், கை, கால் மூட்டு வலி போன்றவற்றிற்கு சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய நேரம் உள்ளது. வரவிற்கு ஏற்ற செலவு இருக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவையை நிறைவு செய்ய அதிக சிரமத்தை சந்திப்பார்கள். அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித் தருவதாக மீடியாக்களில் வரும் விளம்பரங்களைப் பார்த்து ஏமாறுவீர்கள். முறையான திட்டமிடுதல் இருக்காது. தொழில், உத்தியோக நிமித்தமாக வெளியூர், வெளிநாட்டு பயணம் செய்ய நேரும். அமாவாசை அன்று விரதம் இருந்து சித்தர்களை ஜீவ சமாதியில் வழிபடவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406