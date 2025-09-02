என் மலர்
வழிபாடு
வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் விழாக்கள்
- மாதாவிற்கு முடிசூட்டும் விழா ஆடம்பரமாக நடைபெறும்.
- திருவிழாக்கள் வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் வெகு விமரிசையாக நடைபெறுகிறது.
ஜனவரி 1-ந்தேதி மரியா இறைவனின் அன்னை விழா மற்றும் திருக்காட்சி திருவிழாவில் பங்கில் உள்ள சிறுவர்,சிறுமியர்களுக்கு புது நன்மை வழங்குதல்.
பிப்ரவரி 2- ஆண்டவரை காணிக்கையாக ஒப்பு கொடுத்தல் விழா. முதல் திருப்பலி முடிந்ததும் மெழுகுவர்த்திகள் மந்திரிக்கப்படும்.
பிப்ரவரி 11- லூர்து அன்னை விழா, மாலை மாதா குளத்தில் இருந்து திருத்தலத்திற்கு திருப்பவனி.
மார்ச் 25- கிறிஸ்து பிறப்பு அறிவிப்பு விழா.
மே மாதம் - மாதாவிற்கு ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட மாதம். காலை 5.45 மணிக்கு தமிழில் திருப்பலி, மாதா சொரூப ஆசீர்.
காலை 7 மணிக்கு தமிழில் பாடல் திருப்பலி, மாலை 5.30 மணிக்கு மரியாவின் வணக்க மாதம். படித்தல் நவநாள் ஜெபம். அன்னையின் திருத்தேர் பவனி, திருப்பலி.
மே 30- மாதாவிற்கு முடிசூட்டும் விழா ஆடம்பரமாக நடைபெறும்.
மே 31- காலை 7 மணிக்கு பாடல் திருப்பலி முடிந்ததும் திவ்ய நற்கருணை செய்யப்பட்டு பகல் முழுவதும் ஆராதனை நடைபெறும்.
மாலை 6 மணிக்கு மாதா குளத்தில் திருப்பலி, மாதா குளத்தில் இருந்து திருத்தலத்திற்கு திவ்ய நற்கருணை பவனி, திரு உரை திவ்ய நற்கருணை ஆசீர்.
ஜூன் மாதம்- இயேசு திரு இருதயத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட மாதம். அன்றைய மாதம் தினமும் மாலை 5.45 மணிக்கு நவநாள் ஜெபம், ஜெப மாலை, இயேசுவின் திரு இருதய ஜெபம், திவ்ய நற்கருணை ஆசீர், தமிழில் திருப்பலி.
ஜூன் 30- இயேசுவின் இருதய திருத்தேர் பவனி.
ஜூலை 6- மாலை கார்மேல் அன்னை கொடியேற்றம்.
ஜூலை 15- மாலை கார்மேல் அன்னை திருத்தேர் பவனி.
ஜூலை 16- கார்மேல் அன்னை திருவிழா.
ஆகஸ்டு 15- மரியாவின் விண்ணேற்பு பெருவிழா.
ஆகஸ்டு 29- ஆண்டு பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம், தொடர்ந்து 30-ந் தேதி முதல் செப்டம்பர் 6 -ந் தேதி வரை பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.
செப்டம்பர் 7- பெரிய தேர்பவனி
செப்டம்பர் 8- அன்னை மரியாள் பிறந்தநாள்.
செப்டம்பர் 15- புனித வியாகுல மாதா திருவிழா.
அக்டோபர் 7- புனித ஜெபமாலை அன்னை திருவிழா.
நவம்பர் 21- புனித கன்னி மரியாவை காணிக்கையாக ஒப்புக்கொடுத்தல் விழா.
டிசம்பர் 8- புனித கன்னி மரியாவின் அமர் மேற்பவ பெருவிழா.
டிசம்பர் 24- நள்ளிரவு 11.45 தமிழில் பாடல் திருப்பலி.
டிசம்பர் 25- கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழா.
டிசம்பர் 28- மாசிலா குழந்தைகள் விழா
மேற்கண்ட திருவிழாக்கள் வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் வெகு விமரிசையாக நடைபெறுகிறது.