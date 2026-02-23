என் மலர்
வழிபாடு
Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 23.02.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வரவை விட செலவு கூடும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்...
மேஷம்
வாக்குவாதங்களால் வாட்டம் உருவாகும் நாள். வரவை விட இருமடங்கு செலவாகும். கரைந்த சேமிப்புகளை ஈடுகட்ட என்ன செய்யலாம் என்று யோசிப்பீர்கள்.
ரிஷபம்
கேட்ட இடத்தில் உதவிகள் கிடைக்கும் நாள். கடினமான வேலைகளைக்கூட சுலபமாக செய்து முடிப்பீர்கள். இல்லம் கட்டிக் குடியேறும் எண்ணம் மேலோங்கும்.
மிதுனம்
நண்பர்களால் தேவைகள் பூர்த்தியாகும் நாள். நிழல்போல தொடர்ந்த கடன் சுமை குறையும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும்.
கடகம்
பொதுநல ஈடுபாடு அதிகரிக்கும் நாள். பொல்லாதவர்கள் உங்களைவிட்டு விலகுவர். அரசியல் செல்வாக்கு மேலோங்கும்.
சிம்மம்
யோகமான நாள். அன்பு நண்பர்கள் அருகில் இருந்து உதவி செய்வர். சொத்து விற்பனையால் லாபம் உண்டு. தொழில் முன்னேற்றம் திருப்தி தரும்.
கன்னி
அதிக விரயங்களால் அமைதி குறையும் நாள். கருத்துவேறுபாடுகள் அதிகரிக்கும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை கையாள்வதில் கவனம் தேவை.
துலாம்
எதிர்பார்த்த உதவிகள் எளிதில் கிடைக்கும் நாள். இளைய சகோதர வகையில் இனிய செய்தி உண்டு. உத்தியோகத்தில் விருப்ப ஓய்வு பற்றி சிந்திப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்
நினைத்தது நிறைவேறும் நாள். நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்பும் நிறைவேறும். வளர்ச்சிப் பாதையை நோக்கி அடியெடுத்து வைப்பீர்கள். குடும்ப ஒற்றுமை பலப்படும்.
தனுசு
மனதில் தெளிவு பிறக்கும் நாள். பிறருக்காக வாங்கி கொடுத்த தொகை வந்து சேரும். ஆரம்பத்தில் அச்சுறுத்தலாக தோன்றிய தகவல் முடிவில் ஆதாயம் தரும்.
மகரம்
மனதில் தெளிவு பிறக்கும் நாள். சுபச்செலவுகள் உண்டு. வரன்கள் முடிவாகும். உத்தியோக நலன் கருதி பயணமொன்றை மேற்கொள்வீர்கள்.
கும்பம்
வழிபாடுகளில் நம்பிக்கை கூடும் நாள். வரவை விட செலவு கூடும். பெற்றோர் நலனில் அக்கறை தேவை. நண்பர்கள் சுபச்செய்தியை கொண்டு வந்து சேர்ப்பர்.
மீனம்
யோகமான நாள். எதிர்பார்த்த காரியம் வெற்றி பெறும். அடிப்படை வசதிகளை பெருக்கிக் கொள்வீர்கள். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் கூடும்.