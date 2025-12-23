என் மலர்
Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 23.12.2025 - இந்த ராசிக்காரர்கள் நினைத்த காரியத்தை நினைத்த நேரத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...
மேஷம்
சுபச்செய்திகள் வந்து சேரும் நாள். எடுத்த காரியத்தை எளிதாக முடிப்பீர்கள். நண்பர்கள் மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம் பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள்.
ரிஷபம்
நினைத்தது நிறைவேறும் நாள். நேசித்தவர்கள் நிகழ்காலத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வர். தொழில் வளர்ச்சி கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும்.
மிதுனம்
மனக்குழப்பம் அதிகரிக்கும் நாள். வீண்பிடிவாதங்களால் மற்றவர்களின் அதிருப்திக்கு ஆளாக நேரிடலாம். அலைச்சலுக்கேற்ற ஆதாயம் கிடைக்காது.
கடகம்
வரன்கள் வாயில் தேடி வரும் நாள். வருங்கால நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும். தனவரவு உண்டு. அயல்நாட்டு வணிகம் ஆதாயம் தரும்.
சிம்மம்
முன்னேற்றம் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும் நாள். பழைய கடன் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்க ஆக்கபூர்வமாக யோசிப்பீர்கள்.
கன்னி
விரயங்கள் அதிகரிக்கும் நாள். வீட்டுத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்களின் அனுசரிப்புக் குறையும்.
துலாம்
நட்பால் நன்மை கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அலைமோதும். சேமிப்பு உயரும். உத்தியோகம் சம்மந்தமாக எடுத்த முயற்சி பலன் தரும்.
விருச்சிகம்
முயற்சி கைகூடும் நாள். உடன்பிறப்புகளின் உதவி கிடைக்கும். வாகன மாற்றச் சிந்தனை மேலோங்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும்.
தனுசு
திருமண முயற்சி கைகூடும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வீர்கள்.
மகரம்
மகிழ்ச்சி கூடும் நாள். ஆரம்பத்தில் அச்சுறுத்தல்களாகத்தோன்றும். தகவல் முடிவில் உத்தியோகத்தில் திறமைக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
கும்பம்
விலகிச் சென்றவர்கள் விரும்பி வந்து சேரும் நாள். வாங்கல் கொடுக்கல்கள் ஒழுங்காகும். பிரச்சனைகள் தீர பிரபலமானவர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
மீனம்
அலைபேசி வழித்தகவல் அனுகூலம் தரும் நாள். நினைத்த காரியத்தை நினைத்த நேரத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள். பயணம் பலன்தரும்.