      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 07.12.2025 - இந்த ராசிக்காரர்கள் வீட்டை விரிவு செய்து கட்டுவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 07.12.2025 - இந்த ராசிக்காரர்கள் வீட்டை விரிவு செய்து கட்டுவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Dec 2025 8:02 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்...

      மேஷம்

      சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் நாள். சம்பள உயர்வு பற்றிய தகவல் கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் வளர்ச்சி கண்டு பெருமைப்படுவீர்கள். சேமிக்க முற்படுவீர்கள். தொழிலில் லாபம்.

      ரிஷபம்

      சகோதரர்களின் ஒத்துழைப்பு உண்டு. கடன்பிரச்சினைகளைச் சாமர்த்தியமாகச் சமாளிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் தனித்திறமை வெளிப்படும்.

      மிதுனம்

      பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் பக்கபலமாக இருப்பர். விலையுயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவதன் மூலம் விரயங்கள் ஏற்படும். நண்பர்கள் வாயிலாக நல்ல தகவல் கிடைக்கும்.

      கடகம்

      வாட்டங்கள் அகன்று வருமானம் கூடும் நாள். உடல் நலனில் கவனம் தேவை. வீடு மாற்றம் உறுதியாகலாம். உத்தியோகத்தில் பணியாளர்களின் ஆதரவு உண்டு.

      சிம்மம்

      வரவை விடச் செலவு கூடும். குடும்பத்தினர்கள் உங்கள் செயலில் குறை கண்டுபிடிப்பர். அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்குவதில் அக்கறை காட்டுவீர்கள்.

      கன்னி

      சந்தோஷமான நாள். கல்யாண முயற்சி கைகூடும். பழைய வாகனத்தைக்கொடுத்து விட்டுப் புதிய வாகனம் வாங்குவது பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள். உத்தியோக உயர்வு உண்டு.

      துலாம்

      சொந்த பந்தங்களால் வந்த துயர் மறையும் நாள். குடும்பச்சுமை கூடும். பயணம் பலன் தரும். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுக் கிடைக்கும்.

      விருச்சிகம்

      கொடுக்கல் வாங்கல்களில் கவனம் தேவை. உடனிருப்பவர்களை அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது. உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்களால் தொல்லையுண்டு.

      தனுசு

      பொதுநல ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். எதிர்கால முன்னேற்றம் கருதி எடுத்தமுயற்சி வெற்றி தரும். உத்தியோகத்தில் உழைப்பிற்கேற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.

      மகரம்

      தனவரவு தாராளமாக வந்து சேரும். தன்னம்பிக்கையோடு பணிபுரிவீர்கள். அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். உத்தியோக முன்னேற்றம் உண்டு.

      கும்பம்

      புதிய வாகனம் வாங்கப் போட்ட திட்டம் கைகூடும். அலைபேசி வழியில் உத்தியோகம் பற்றிய நல்ல செய்தி வந்து சேரும். தொழிலில் லாபம் உண்டு.

      மீனம்

      நல்லவர்களின் தொடர்பால் நலம் காண்பீர்கள். வீட்டை விரிவு செய்து கட்டுவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருந்த எதிர்ப்புகள் அகலும்.

