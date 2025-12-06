என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ஆன்மிகம்வழிபாடு

      வழிபாடு

      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 6 டிசம்பர் 2025: பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சன சேவை
      X

      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 6 டிசம்பர் 2025: பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சன சேவை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Dec 2025 7:00 AM IST (Updated: 6 Dec 2025 7:00 AM IST)
      • குச்சனூர் ஸ்ரீ சனிபகவான் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை.
      • திருமோகூர் ஸ்ரீ காளமேகப் பெருமாள், ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு கார்த்திகை-20 (சனிக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : துவிதியை நள்ளிரவு 1.14 மணி வரை பிறகு திருதியை

      நட்சத்திரம் : மிருகசீர்ஷம் நண்பகல் 12.03 மணி வரை பிறகு திருவாதிரை

      யோகம் : சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வைத்ய வீரராகவப் பெருமாள் கோவிலில் திருமஞ்சன சேவை, திருவண்ணாமலை சுப்பிரமணியர் தெப்ப உற்சவம்

      குச்சனூர் ஸ்ரீ சனிபகவான் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. திருவண்ணாமலை ஸ்ரீ சுப்பிரமணியர் தெப்ப உற்சவம். ஸ்ரீவாஞ்சியம் ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் புறப்பாடு. திருநாகேஸ்வரம் ஸ்ரீ நாகநாத சுவாமி திருவீதி உலா. நயினார் கோவில் ஸ்ரீ சவுந்தரநாயகி, திருவாடானை ஸ்ரீ சிநேக வல்லியம்மன் கோவில்களில் அபிஷேகம். ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீநம்மாழ்வார் புறப்பாடு. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள், மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜ கோபால சுவாமி, கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் கோவில்களில் ஸ்ரீ வரதராஜ மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை. உப்பிலியப்பன் கோவில் ஸ்ரீ சீனிவாசப் பெருமாள் ஸ்திர வார திருமஞ்சன சேவை.

      திருமோகூர் ஸ்ரீ காளமேகப் பெருமாள், ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு. திருஇந்தளூர் ஸ்ரீ பரிமளரங்கநாதர் புறப்பாடு. திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் திருமஞ்சனம். திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல். ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வைத்ய வீரராகவப் பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சன சேவை.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-ஜெயம்

      ரிஷபம்-ஆசை

      மிதுனம்-தனம்

      கடகம்-பக்தி

      சிம்மம்-பணிவு

      கன்னி-பண்பு

      துலாம்- முயற்சி

      விருச்சிகம்-உயர்வு

      தனுசு- விவேகம்

      மகரம்-சாந்தம்

      கும்பம்-நன்மை

      மீனம்-பரிசு

      Spirituality Today Panchangam Today Rasipalan ஆன்மிகம் ஜோதிடம் இன்றைய பஞ்சாங்கம் ராசிபலன் இன்றைய ராசிபலன் 
      Next Story
      ×
        X