      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 5 டிசம்பர் 2025: திருத்தணி முருகப்பெருமான் கிளி வாகன சேவை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Dec 2025 10:08 AM IST
      • சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
      • இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் தலங்களில் காலை சிறப்பு பால் அபிஷேகம்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு கார்த்திகை-19 (வெள்ளிக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : பிரதமை பின்னிரவு 3.19 மணி வரை பிறகு துவிதியை

      நட்சத்திரம் : ரோகிணி நண்பகல் 1.32 வரை பிறகு மிருகசீர்ஷம்

      யோகம் : மரண / சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12.00 மணி வரை

      எமகண்டம் : பிற்பகல் 3.00 மணி முதல் 4.30 மணி வரை

      சூலம் : மேற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி பரை. மாலை 5 மணி முதல் 8 மணி வரை

      திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ பிருகத் சுந்தாகுசாம்பிகை புறப்பாடு

      சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம். திருநாகேஸ்வரம் ஸ்ரீ நாகநாத சுவாமி உற்சவாரம்பம். திருப்பாணாழ்வார் திருநட்சத்திர வைபவம். திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீ கள்ளழகர் கோவிலில் ஸ்ரீ சுந்தரவல்லித் தாயார் புறப்பாடு. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ ஆண்டாள் புறப்பாடு. இராமேஸ்வரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி அம்பாள் தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் காலை திருமஞ்சன சேவை. மாலை ஊஞ்சல் சேவை, மாடவீதி புறப்பாடு.

      திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ பிருகத் சுந்தாகுசாம்பிகை புறப்பாடு. லால்குடி ஸ்ரீ பிரலிருந்த ஸ்ரீமதி என்கிற ஸ்ரீ பெரு திருப்பிராட்டியார் சமேத ஸ்ரீ சப்தரிஷீஸ்வரர் கோவிலில் அபிஷேகம். கரூர் தான்தோன்றிமலை ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கடரமண சுவாமிக்கு திருமஞ்சனம் பெருஞ்சேரி ஸ்ரீ வாகீஸ்வரர், படைவீடு ஸ்ரீ ரேணுகாம்பாள் புறப்பாடு. தூத்துக்குடி ஸ்ரீ பாகம்பிரியாள், வீரவநல்லூர் ஸ்ரீ மரகதாம்பிகை தலங்களில் அபிஷேகம். திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் கிளி வாகன சேவை. இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் தலங்களில் காலை சிறப்பு பால் அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-கவனம்

      ரிஷபம்-பெருமை

      மிதுனம்-இன்பம்

      கடகம்-ஒற்றுமை

      சிம்மம்-வாழ்பு

      கன்னி-பரிசு

      துலாம்- நன்மை

      விருச்சிகம்-சலனம்

      தனுசு- உழைப்பு

      மகரம்-இன்பம்

      கும்பம்-ஆர்வம்

      மீனம்-கடமை

