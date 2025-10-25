Live
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 25 அக்டோபர் 2025: ஸ்ரீவைகுண்டம் ஸ்ரீவைகுண்டபதி திருமஞ்சன சேவை
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 25 அக்டோபர் 2025: ஸ்ரீவைகுண்டம் ஸ்ரீவைகுண்டபதி திருமஞ்சன சேவை

      25 Oct 2025 7:00 AM IST
      • திருநள்ளாறு ஸ்ரீசனிபகவான் அலங்காரம்.
      • தேவக்கோட்டை ஸ்ரீசிலம்பணி விநாயகர் அபிஷேகம்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஐப்பசி-8 (சனிக்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : சதுர்த்தி நள்ளிரவு 1.43 மணி வரை. பிறகு பஞ்சமி

      நட்சத்திரம் : அனுஷம் காலை 7.08 மணி வரை. பிறகு கேட்டை.

      யோகம் : சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி கோவிலில் ஸ்ரீவரதராஜ மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை

      இன்று சதுர்த்தி விரதம். திருநள்ளாறு ஸ்ரீசனிபகவான் அலங்காரம். சிக்கல் ஸ்ரீசிங்காரவேலவர் வேணுகோபால திருக்கோலம் இரவு வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில் பவனி. குமார வயலூர் ஸ்ரீமுருகப் பெருமான் கஜமுகாசூரனுக்கு பெருவாழ்வு தந்தருளல். தேரெழுந்தூர் ஸ்ரீஞானசம்பந்தர் பவனி. வள்ளியூர் ஸ்ரீமுருகப் பெருமாள் ஏக சிம்மாசனத்தில் புறப்பாடு. மிலட்டூர் ஸ்ரீவிநாயகப் பெருமான் புறப்பாடு. ஆறுமுகமங்கலம் ஸ்ரீஆயிரத்தொன்று விநாயகர் சிறப்பு அபிஷேகம். தேவக்கோட்டை ஸ்ரீசிலம்பணி விநாயகர் அபிஷேகம்.

      திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள், மன்னார்குடி ஸ்ரீராஜகோபால சுவாமி, கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீகோவிந்தராஜப் பெருமாள் கோவில்களில் ஸ்ரீவரதராஜ மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை. உப்பிலியப்பன் கோவில் ஸ்ரீனிவாசப் பெருமாள் ஸ்திரவார திருமஞ்சன சேவை. திருமோகூர் ஸ்ரீகாளமேகப் பெருமாள், ஸ்ரீவைகுண்டம் ஸ்ரீவைகுண்டபதி திருமஞ்சன சேவை. திருஇந்தளூர் ஸ்ரீபரிமளரெங்கராஜர், திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீகள்ளழகர், திருவள்ளூர் ஸ்ரீவைத்திய வீரராகவப் பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சன சேவை.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-வரவு

      ரிஷபம்-நலம்

      மிதுனம்-லாபம்

      கடகம்-பரிவு

      சிம்மம்-நன்மை

      கன்னி-தனம்

      துலாம்- அன்பு

      விருச்சிகம்-பணிவு

      தனுசு- ஆக்கம்

      மகரம்-அமைதி

      கும்பம்-சாதனை

      மீனம்-நற்செயல்

