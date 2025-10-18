என் மலர்
வழிபாடு
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 18 அக்டோபர் 2025: அம்பாள் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி
- சனிப் பிரதோஷம்.
- திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு ஐப்பசி-1 (சனிக்கிழமை)
பிறை : தேய்பிறை
திதி : துவாதசி பிற்பகல் 2.24 மணி வரை பிறகு திரயோதசி
நட்சத்திரம் : பூரம் இரவு 6.16 மணி வரை பிறகு உத்திரம்
யோகம் : சித்த, மரணயோகம்
ராகுகாலம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை
எமகண்டம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை
சூலம் : கிழக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை
திருமயிலை, திருவான்மியூர், பெசன்ட்நகர், திருவிடைமருதூர் கோவில்களில் சுவாமி, அம்பாள் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி
இன்று சனிப் பிரதோஷம். திருநள்ளாறு ஸ்ரீ சனிபகவான் திருமஞ்சனம். தேவக்கோட்டை மணிமுத்தாநதிக்கு அவ்வூர் சகல ஆலயமூர்த்திகளும் எழுந்தருளி விஷூ உற்சவ தீர்த்தவாரி. திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி, கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் கோவில்களில் ஸ்ரீ வரதராஜ மூலவருக்கு திருமஞ்சனம். ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வைத்ய வீரராகவப் பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சனம்.
உப்பிலியப்பன் கோவில் ஸ்ரீ சீனிவாசப் பெருமாள் ஸ்திர வார திருமஞ்சனம். திருமோகூர் ஸ்ரீ காளமேகப் பெருமாள் வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி திருமஞ்சனம். திருவட்டாறு ஸ்ரீ ஆதிகேசவப் பெருமாள், திருஇந்தளூர் ஸ்ரீ பரிமள ரங்கராஜர் புறப்பாடு. ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு. திருமயிலை, திருவான்மியூர், பெசன்ட்நகர், திருவிடைமருதூர் கோவில்களில் சுவாமி, அம்பாள் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-நன்மை
ரிஷபம்-உண்மை
மிதுனம்-நலம்
கடகம்-ஜெயம்
சிம்மம்-முயற்சி
கன்னி-நலம்
துலாம்- தனம்
விருச்சிகம்-புகழ்
தனுசு- நிறைவு
மகரம்-போட்டி
கும்பம்-கடமை
மீனம்-வாழ்வு