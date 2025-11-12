என் மலர்
வழிபாடு
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 12 நவம்பர் 2025: நரசிம்ம மூலவருக்கு திருமஞ்சனம்
- திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷேகம்.
- திருப்பெருந்துறை ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் புறப்பாடு.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு ஐப்பசி-26 (புதன்கிழமை)
பிறை : தேய்பிறை
திதி : அஷ்டமி மறுநாள் விடியற்காலை 4.52 மணி வரை பிறகு நவமி
நட்சத்திரம் : ஆயில்யம் நள்ளிரவு 12.52 மணி வரை பிறகு மகம்
யோகம் : சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை
சூலம் : வடக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை
திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்ம மூலவருக்கு திருமஞ்சனம்
திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷேகம், திருஇந்தளூர் ஸ்ரீ பரிமளரங்கநாதர் அனுமன் வாகனத்தில் வீதி உலா, வாடிப்பட்டி அருகே குலசேகரன் கோட்டை ஸ்ரீ மீனாட்சி கோவிலில் கால பைரவருக்கு அபிஷேகம். ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதிக்கு பால் அபிஷேகம். மாயவரம் ஸ்ரீ கவுரிமாயூரநாதர் காலை கயிலாய அன்னபட்சி வாகனங்களில் பஞ்ச மூர்த்திகள் புறப்பாடு, யானை, யாளி வாகனங்களில் பஞ்ச மூர்த்திகள் புறப்பாடு திருவீதியுலா, தூத்துக்குடி ஸ்ரீ பாகம்பிரியாள், தென்காசி ஸ்ரீ உலகம்மை, பத்தமடை ஸ்ரீ மீனாட்சியம்மன் கோவில்களில் பவனி வரும் காட்சி.
திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ நரசிம்ம மூலவருக்குத் திருமஞ்சனம். திருநெல்வேலி சமீபம் 4-ம் நவதிருப்பதி திருபுளிங்குடி ஸ்ரீ பூமிபாலகர், ஸ்ரீ புளியங்குடி வள்ளியம்மை தலத்தில் திருமஞ்சனம். மதுராந்தகம் ஏரிகாத்த ஸ்ரீ கோதண்டராம சுவாமி திருமஞ்சனம். விருதுநகர் விஸ்வநாதர், வேதாரண்யம் திருமறைக்காடர் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம். திருப்பெருந்துறை ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் புறப்பாடு. கரூரில் அமராவதி நதியின் வடகரையில் உத்தான சயனத்தில் ஸ்ரீ அபய பிரதான ஸ்ரீ ரங்கநாதர் புறப்பாடு. ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், தேவக்கோட்டை ஸ்ரீ ரங்கநாதர், ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி கோவில்களில் திருமஞ்சனம்.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-தனம்
ரிஷபம்-சுகம்
மிதுனம்-வெற்றி
கடகம்-முயற்சி
சிம்மம்-திறமை
கன்னி-நிம்மதி
துலாம்- தீரம்
விருச்சிகம்-உறுதி
தனுசு- ஆதரவு
மகரம்-மாற்றம்
கும்பம்-சுபம்
மீனம்-செலவு