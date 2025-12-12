என் மலர்tooltip icon
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 12 டிசம்பர் 2025: துர்கையம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 12 டிசம்பர் 2025: துர்கையம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Dec 2025 7:00 AM IST (Updated: 12 Dec 2025 7:00 AM IST)
      • ராமேஸ்வரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.
      • திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் கிளி வாகன சேவை.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு கார்த்திகை-26 (வெள்ளிக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : அஷ்டமி இரவு 8.00 மணி வரை பிறகு நவமி

      நட்சத்திரம் : பூரம் காலை 9.21 மணி வரை பிறகு உத்திரம்

      யோகம் : சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12.00 மணி வரை

      எமகண்டம் : பிற்பகல் 3.00 மணி முதல் 4.30 மணி வரை

      சூலம் : மேற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 9 மணி முதல் 10 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை

      வள்ளியூர் ஸ்ரீ சுப்பிரமணியர் தெப்போற்சவம். ராமேஸ்வரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு. திருநாகேஸ்வரம் ஸ்ரீ நாகநாத சுவாமி திருவீதியுலா. மெய்பொருள் நாயனார் குரு பூஜை. திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ பிருகத் சுந்தரகுசாம்பிகை புறப்பாடு. திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீ கள்ளழகர் கோவிலில் ஸ்ரீ சுந்தரவல்லித் தாயார் புறப்பாடு. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ ஆண்டாள் புறப்பாடு. வேலூர் கோட்டை துர்கையம்மன், கதிராமமங்கலம் ஸ்ரீ வனதுர்கையம்மன், பட்டீஸ்வரம் ஸ்ரீ துர்கையம்மன் தலங்களில் ஸ்ரீ துர்கையம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்.

      திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ பிருகத் சுந்தரகுசாம்பிகை புறப்பாடு. லால்குடி ஸ்ரீ சப்தரிஷீஸ்வரர் கோவிலில் அபிஷேகம், அலங்காரம். கரூர் தான்தோன்றிமலை ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கடரமண சுவாமிக்கு திருமஞ்சனம். தூத்துக்குடி ஸ்ரீ பாகம்பிரியாள், வீரவநல்லூர் ஸ்ரீ மரகதாம்பிகை தலங்களில் அபிஷேகம். திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் கிளி வாகன சேவை. இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் தலங்களில் காலை சிறப்பு பால் அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-பயணம்

      ரிஷபம்-நேர்மை

      மிதுனம்-சிந்தனை

      கடகம்-சிறப்பு

      சிம்மம்-ஊக்கம்

      கன்னி-அமைதி

      துலாம்- கணிப்பு

      விருச்சிகம்-நட்பு

      தனுசு- இன்சொல்

      மகரம்-ஆர்வம்

      கும்பம்-அன்பு

      மீனம்-நற்செயல்

