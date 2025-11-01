என் மலர்tooltip icon
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 1 நவம்பர் 2025: சர்வ ஏகாதசி
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Nov 2025 7:00 AM IST (Updated: 1 Nov 2025 7:00 AM IST)
      • குச்சனூர் ஸ்ரீ சனிபகவான் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை.
      • திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஐப்பசி-15 (சனிக்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : ஏகாதசி பின்னிரவு 3.18 மணி வரை பிறகு துவாதசி

      நட்சத்திரம் : சதயம் பிற்பகல் 2.47 மணி வரை பிறகு பூரட்டாதி

      யோகம் : அமிர்த, மரணயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      சர்வ ஏகாதசி, ஸ்ரீரங்கம், திருவள்ளூர் வைத்ய வீரராகவப் பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சனம்

      இன்று சர்வ ஏகாதசி. குச்சனூர் ஸ்ரீ சனிபகவான் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள் சந்தன மண்டபம் எழுந்தருளி அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. 1040-வது ராஜ ராஜ சோழன் சதய திருவிழா. பேயாழ்வார் திருநட்சத்திர வைபவம். திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீ கள்ளழகர் தைலக்காப்பு உற்சவ விழா. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள், கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் கோவில்களில் ஸ்ரீ வரதராஜ மூலவருக்கு திருமஞ்சனம். ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் வைத்ய வீரராகவப் பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சனம்.

      திருமோகூர் ஸ்ரீ காளமேகப் பெருமாள், ஸ்ரீவைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி திருமஞ்சன சேவை. திருவட்டாறு ஸ்ரீ ஆதிகேசவப்பெருமாள், திருஇந்தளூர் ஸ்ரீபரிமள ரெங்கராஜர் புறப்பாடு. ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மார்வார் புறப்பாடு. திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் திருமஞ்சனம். திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-வெற்றி

      ரிஷபம்-நலம்

      மிதுனம்-சுகம்

      கடகம்-அமைதி

      சிம்மம்-ஆர்வம்

      கன்னி-சுபம்

      துலாம்- முயற்சி

      விருச்சிகம்-தாமதம்

      தனுசு- ஆக்கம்

      மகரம்-பெருமை

      கும்பம்-நிறைவு

      மீனம்-உவகை

