என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ஆன்மிகம்வழிபாடு

      வழிபாடு

      இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் பஞ்சாங்கம்- 8 ஆகஸ்ட் 2025
      X

      இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் பஞ்சாங்கம்- 8 ஆகஸ்ட் 2025

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Aug 2025 7:00 AM IST (Updated: 8 Aug 2025 7:00 AM IST)
      • வரலட்சுமி விரதம்.
      • தூத்துக்குடி ஸ்ரீபாகம்பிரியாள், வீரவநல்லூர் ஸ்ரீமரகதாம்பிகை கோவில்களில் அபிஷேகம்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஆடி-23 (வெள்ளிக்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : சதுர்த்தசி பிற்பகல் 2.51 மணி வரை பிறகு பவுர்ணமி.

      நட்சத்திரம் : உத்திராடம் பிற்பகல் 3.47 மணி வரை பிறகு திருவோணம்.

      யோகம் : சித்த, மரணயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை

      எமகண்டம் : பிற்பகல் 3 மணி முதல் 4.30 மணி வரை

      சூலம் : மேற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      திருத்தணி ஸ்ரீமுருகனுக்கு பால் அபிஷேகம்

      இன்று பவுர்ணமி. வரலட்சுமி விரதம். திருவோண விரதம். சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீகோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம். ராமேஸ்வரம் ஸ்ரீபர்வதவர்த்தினியம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி அம்பாள் தங்கப்பல்லக்கில் புறப்பாடு. பட்டினத்தடிகள் குருபூஜை. திருத்தணி ஸ்ரீமுருகப் பெருமானுக்கு பால்அபிஷேகம். திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீகள்ளழகர் கோவிலில் ஸ்ரீசுந்தரவல்லித்தாயார் புறப்பாடு. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீகோவிந்தராஜப் பெருமாளுக்கு காலையில் திருமஞ்சன சேவை, மாலையில் ஊஞ்சல் சேவை, மாடவீதி புறப்பாடு.

      திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீபிருகத் சுந்தரகுசாம்பிகை புறப்பாடு. கரூர் தான்தோன்றிமலை ஸ்ரீகல்யாண வெங்கடரமண சுவாமிக்கு திருமஞ்சன சேவை. பெருஞ்சேரி ஸ்ரீவாகீஸ்வரர் படைவீடு ஸ்ரீரேணுகாம்பாள் புறப்பாடு. ஸ்ரீசுந்தரவல்லித்தாயார் புறப்பாடு. தூத்துக்குடி ஸ்ரீபாகம்பிரியாள், வீரவநல்லூர் ஸ்ரீமரகதாம்பிகை கோவில்களில் அபிஷேகம். லால்குடி ஸ்ரீபிரவிருந்த ஸ்ரீமதி என்கிற ஸ்ரீபெரு திருப்பிராட்டியார் சமேத ஸ்ரீசப்தரிஷீஸ்வரர் கோவிலில் அபிஷேகம், அலங்காரம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-மாற்றம்

      ரிஷபம்-மதிப்பு

      மிதுனம்-போட்டி

      கடகம்-பொறுமை

      சிம்மம்-அமைதி

      கன்னி-ஜெயம்

      துலாம்- செலவு

      விருச்சிகம்-இன்பம்

      தனுசு- முயற்சி

      மகரம்-நற்செயல்

      கும்பம்-தெளிவு

      மீனம்-லாபம்

      Spirituality Today Panchangam Today Rasipalan ஆன்மிகம் ஜோதிடம் இன்றைய பஞ்சாங்கம் ராசிபலன் இன்றைய ராசிபலன் 
      Next Story
      ×
        X