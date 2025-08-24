என் மலர்
இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் பஞ்சாங்கம்- 24 ஆகஸ்ட் 2025: ஆஞ்சநேயர் திருமஞ்சனம்
- சூரியனார்கோவில் ஸ்ரீசூரிய நாராயணருக்கு திருமஞ்சன சேவை.
- காஞ்சி ஸ்ரீ காமாட்சியம்மன், இருக்கன்குடி, சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்களில் காலை பால் அபிஷேகம்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு ஆவணி-8 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)
பிறை : வளர்பிறை
திதி : பிரதமை நண்பகல் 12.37 மணி வரை பிறகு துவிதியை
நட்சத்திரம் : பூரம் பின்னிரவு 3.32 மணி வரை பிறகு உத்திரம்
யோகம் : சித்த, அமிர்தயோகம்
ராகுகாலம் : மாலை 4.30 மணி முதல் 6 மணி வரை
எமகண்டம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை
சூலம் : மேற்கு
நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை
காஞ்சி காமாட்சியம்மன், இருக்கன்குடி, சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில்களில் காலை பால் அபிஷேகம்
இன்று சந்திர தரிசனம். சூரியனார்கோவில் ஸ்ரீசூரிய நாராயணருக்கு திருமஞ்சன சேவை. பிள்ளையார்பட்டி ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர் மயில் வாகனத்தில் புறப்பாடு. சோழசிம்மபுரம் ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மப் பெருமாள் வீதியுலா. தேவக்கோட்டை ஸ்ரீ சிலம்பணி விநாயகர் பவனி. திருச்செந்தூர் ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் கேடயச் சப்பரத்தில் பவனி. மிலட்டூர், திண்டுக்கல் கோவில்களில் ஸ்ரீ விநாயகப் பெருமான் பவனி. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதி எதிரில் உள்ள ஸ்ரீ அனுமனுக்கு திருமஞ்சனம்.
திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயருக்கு திருமஞ்சனம். திருப்போரூர் ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். சாத்தூர் ஸ்ரீ வேங்கடேசப் பெருமாள் புறப்பாடு. ராமேஸ்வரம் ஸ்ரீ பர்வத வர்த்தினியம்மன் ஊஞ்சலில் காட்சி. வைத்தீஸ்வரன் கோவில் ஸ்ரீ அங்காரகருக்கும், ஸ்ரீ செல்வமுத்துக்குமார சுவாமிக்கும் அபிஷேகம். ஸ்ரீ வாஞ்சியம் ஸ்ரீ வாஞ்சிநாத சுவாமிக்கு காலை சிறப்பு அபிஷேகம். காஞ்சி ஸ்ரீ காமாட்சியம்மன், இருக்கன்குடி, சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்களில் காலை பால் அபிஷேகம்.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-உயர்வு
ரிஷபம்-நலம்
மிதுனம்-மேன்மை
கடகம்-ஆக்கம்
சிம்மம்-நட்பு
கன்னி-பாராட்டு
துலாம்- சாதனை
விருச்சிகம்-இரக்கம்
தனுசு- மாற்றம்
மகரம்-வாழ்வு
கும்பம்-லாபம்
மீனம்-பரிசு