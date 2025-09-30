என் மலர்
வழிபாடு
இந்த வார விசேஷங்கள் (30-9-2025 முதல் 6-10-2025 வரை)
- மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கொலு மண்டபத்தில் சிவபூஜை செய்தருளல்.
- திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் புறப்பாடு.
30-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* துர்க்காஷ்டமி.
* கரூர் தான்தோன்றி கல்யாண வேங்கடேசர் திருக்கல்யாணம், இரவு புஷ்பக விமானத்தில் பவனி.
* குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கமல வாகனத்தில் கஜலட்சுமி கோலத்துடன் காட்சி.
* மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கொலு மண்டபத்தில் மகிஷாசுரமர்த்தினி அலங்கார காட்சி.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
1-ந் தேதி (புதன்)
* சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை.
* திருப்பதி பெருமாள் ரத உற்சவம்.
* குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் அன்ன வாகனத்தில் கலைமகள் கோலத்துடன் காட்சி.
* மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கொலு மண்டபத்தில் சிவபூஜை செய்தருளல்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
2-ந் தேதி (வியாழன்)
* விஜயதசமி.
* குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் தசரா திருவிழா.
* மதுரை கள்ளழகர் தங்க குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளி அம்பு விடும் காட்சி.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் பல்லக்கில் உற்சவம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
3-ந் தேதி (வெள்ளி)
* சர்வ ஏகாதசி.
* மதுரை தல்லாகுளம் பிரசன்ன வேங்கடேசப் பெருமாள் சப்தாவர்ணம்.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் புறப்பாடு.
* திருவரங்கம் நம்பெருமாள் சந்தன மண்டபம் எழுந்தருளி அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
4-ந் தேதி (சனி)
* சனிப் பிரதோஷம்.
* மதுரை பிரசன்ன வேங்கடேசப் பெருமாள் தெப்ப உற்சவம்.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.
* குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் சிறப்பு அபிஷேகம்
* மேல்நோக்கு நாள்
5-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் சபாபதி அபிஷேகம்.
* கரூர் தான்தோன்றி கல்யாண வேங்கடேசப் பெருமாள் காலை பல்லக்கிலும், இரவு வெள்ளி கருடன் வாகனத்திலும் திருவீதி உலா.
* கீழ்திருப்பதி கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சன்னிதி எதிரில் அனுமானுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
6-ந் தேதி (திங்கள்)
* பவுர்ணமி.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.
* திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.
* மேல்நோக்கு நாள்.