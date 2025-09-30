என் மலர்tooltip icon
      இந்த வார விசேஷங்கள் (30-9-2025 முதல் 6-10-2025 வரை)
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Sept 2025 9:10 AM IST
      • மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கொலு மண்டபத்தில் சிவபூஜை செய்தருளல்.
      • திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் புறப்பாடு.

      30-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * துர்க்காஷ்டமி.

      * கரூர் தான்தோன்றி கல்யாண வேங்கடேசர் திருக்கல்யாணம், இரவு புஷ்பக விமானத்தில் பவனி.

      * குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கமல வாகனத்தில் கஜலட்சுமி கோலத்துடன் காட்சி.

      * மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கொலு மண்டபத்தில் மகிஷாசுரமர்த்தினி அலங்கார காட்சி.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      1-ந் தேதி (புதன்)

      * சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை.

      * திருப்பதி பெருமாள் ரத உற்சவம்.

      * குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் அன்ன வாகனத்தில் கலைமகள் கோலத்துடன் காட்சி.

      * மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கொலு மண்டபத்தில் சிவபூஜை செய்தருளல்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      2-ந் தேதி (வியாழன்)

      * விஜயதசமி.

      * குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் தசரா திருவிழா.

      * மதுரை கள்ளழகர் தங்க குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளி அம்பு விடும் காட்சி.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் பல்லக்கில் உற்சவம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      3-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * சர்வ ஏகாதசி.

      * மதுரை தல்லாகுளம் பிரசன்ன வேங்கடேசப் பெருமாள் சப்தாவர்ணம்.

      * திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் புறப்பாடு.

      * திருவரங்கம் நம்பெருமாள் சந்தன மண்டபம் எழுந்தருளி அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      4-ந் தேதி (சனி)

      * சனிப் பிரதோஷம்.

      * மதுரை பிரசன்ன வேங்கடேசப் பெருமாள் தெப்ப உற்சவம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.

      * குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் சிறப்பு அபிஷேகம்

      * மேல்நோக்கு நாள்

      5-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் சபாபதி அபிஷேகம்.

      * கரூர் தான்தோன்றி கல்யாண வேங்கடேசப் பெருமாள் காலை பல்லக்கிலும், இரவு வெள்ளி கருடன் வாகனத்திலும் திருவீதி உலா.

      * கீழ்திருப்பதி கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சன்னிதி எதிரில் அனுமானுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      6-ந் தேதி (திங்கள்)

      * பவுர்ணமி.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

      * திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

