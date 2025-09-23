என் மலர்
வழிபாடு
இந்த வார விசேஷங்கள் (23-9-2025 முதல் 29-9-2025 வரை)
- திருப்பதி ஏழுமலையான் விழா தொடக்கம்
- மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கொலு மண்டபத்தில் தட்சிணாமூர்த்தி காட்சி.
23-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கொலு மண்டபத்தில் ராஜராஜேஸ்வரி அலங்காரம்.
* குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் சிம்ம வாகனத்தில் துர்க்கை கோலம்.
* காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன், அருப்புக்கோட்டை சவுடாம்பிகை அம்மன் தலங்களில் நவராத்திரி அலங்கார சேவை.
* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.
* சமநோக்கு நாள்.
24-ந்தேதி (புதன்)
* முகூர்த்த நாள்.
* நாட்டரசன்கோட்டை உற்சவம் ஆரம்பம்.
* மதுரை நவநீதகிருஷ்ண சுவாமி காலை ராஜாங்க சேவை, மாலை அமிர்த வீணை மோகினி அலங்காரம்.
* சமநோக்கு நாள்.
25-ந் தேதி (வியாழன்)
* மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கொலு மண்டபத்தில் பட்டாபிஷேக அலங்காரம்.
* குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் ரிஷப வாகனத்தில் பார்வதி கோலத்துடன் காட்சி.
* காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன், ராமநாதபுரம் ராஜராஜேஸ்வரி, அருப்புக்கோட்டை சவுடாம்பிகை தலங்களில் நவராத்திரி அலங்கார காட்சி.
* சமநோக்கு நாள்.
26-ந் தேதி (வெள்ளி)
* மதுரை தல்லாகுளம் பிரசன்ன வேங்கடேசர் ராமாவதார காட்சி.
* கரூர் தான்தோன்றி கல்யாண வேங்கடேசர் அனுமன் வாகனத்தில் பவனி.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
27-ந்தேதி (சனி)
* உப்பிலியப்பன் கோவிலில் சீனிவாசன் கருட வாகனத்தில் பவனி.
* சிருங்கேரி சாரதாம்பாள் மோகினி அலங்காரம்.
* குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் காமதேனு வாகனத்தில் பவனி.
* சமநோக்கு நாள்.
28-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் சிம்ம வாகனத்தில் மகிசாசூர மர்த்தினி கோலம்.
* கரூர் தான்தோன்றி கல்யாண வேங்கடேசப் பெருமாள் சேஷ வாகனத்தில் பவனி.
* சமநோக்கு நாள்.
29-ந் தேதி (திங்கள்)
* திருப்பதி ஏழுமலையான் அனுமன் வாகனத்தில் வசந்த உற்சவம்.
* உப்பிலியப்பன் கோவிலில் சீனிவாசப் பெருமாள் வெள்ளி பல்லக்கில் புறப்பாடு.
* திருவில்லிபுத்தூர் பெரிய பெருமாள் யானை வாகனத்தில் பவனி.
* கீழ்நோக்கு நாள்.