      இந்த வார விசேஷங்கள் (23-9-2025 முதல் 29-9-2025 வரை)
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Sept 2025 12:30 PM IST
      • திருப்பதி ஏழுமலையான் விழா தொடக்கம்
      • மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கொலு மண்டபத்தில் தட்சிணாமூர்த்தி காட்சி.

      23-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கொலு மண்டபத்தில் ராஜராஜேஸ்வரி அலங்காரம்.

      * குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் சிம்ம வாகனத்தில் துர்க்கை கோலம்.

      * காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன், அருப்புக்கோட்டை சவுடாம்பிகை அம்மன் தலங்களில் நவராத்திரி அலங்கார சேவை.

      * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      24-ந்தேதி (புதன்)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * நாட்டரசன்கோட்டை உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் விழா தொடக்கம்

      * மதுரை நவநீதகிருஷ்ண சுவாமி காலை ராஜாங்க சேவை, மாலை அமிர்த வீணை மோகினி அலங்காரம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      25-ந் தேதி (வியாழன்)

      * மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கொலு மண்டபத்தில் பட்டாபிஷேக அலங்காரம்.

      * குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் ரிஷப வாகனத்தில் பார்வதி கோலத்துடன் காட்சி.

      * காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன், ராமநாதபுரம் ராஜராஜேஸ்வரி, அருப்புக்கோட்டை சவுடாம்பிகை தலங்களில் நவராத்திரி அலங்கார காட்சி.

      * சமநோக்கு நாள்.

      26-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * மதுரை தல்லாகுளம் பிரசன்ன வேங்கடேசர் ராமாவதார காட்சி.

      * கரூர் தான்தோன்றி கல்யாண வேங்கடேசர் அனுமன் வாகனத்தில் பவனி.

      * மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கொலு மண்டபத்தில் தட்சிணாமூர்த்தி காட்சி.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      27-ந்தேதி (சனி)

      * உப்பிலியப்பன் கோவிலில் சீனிவாசன் கருட வாகனத்தில் பவனி.

      * சிருங்கேரி சாரதாம்பாள் மோகினி அலங்காரம்.

      * குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் காமதேனு வாகனத்தில் பவனி.

      * சமநோக்கு நாள்.

      28-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் சிம்ம வாகனத்தில் மகிசாசூர மர்த்தினி கோலம்.

      * கரூர் தான்தோன்றி கல்யாண வேங்கடேசப் பெருமாள் சேஷ வாகனத்தில் பவனி.

      * சமநோக்கு நாள்.

      29-ந் தேதி (திங்கள்)

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் அனுமன் வாகனத்தில் வசந்த உற்சவம்.

      * உப்பிலியப்பன் கோவிலில் சீனிவாசப் பெருமாள் வெள்ளி பல்லக்கில் புறப்பாடு.

      * திருவில்லிபுத்தூர் பெரிய பெருமாள் யானை வாகனத்தில் பவனி.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

