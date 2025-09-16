என் மலர்
வழிபாடு
இந்த வார விசேஷங்கள் (16-9-2025 முதல் 22-9-2025 வரை)
- மதுரை கூடலழகப் பெருமாள் புறப்பாடு.
- நெல்லை கெட்வெல் ஆஞ்சநேயர் 5008 வடை அலங்காரம்.
இந்த வார விசேஷங்கள் (16-9-2025 முதல் 22-9-2025 வரை)
16-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* மதுரை நவநீதகிருஷ்ண சுவாமி சேஷ வாகனத்தில் உறியடி உற்சவம்.
* குரங்கணி முத்து மாலையம்மன் புறப்பாடு.
* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.
* திருத்தணி முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
17-ந் தேதி (புதன்)
* சர்வ ஏகாதசி.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் புறப்பாடு.
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், ரெங்கமன்னார் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல்.
* மதுரை கூடலழகப் பெருமாள் புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.
18-ந் தேதி (வியாழன்)
* திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.
* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக்கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ராமருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
19-ந் தேதி (வெள்ளி)
* பிரதோஷம்.
* ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப்பல்லக்கில் புறப்பாடு.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப்பாவாடை தரிசனம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
20-ந் தேதி (சனி)
* நெல்லை கெட்வெல் ஆஞ்சநேயர் 5008 வடை அலங்காரம்.
* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
21-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* மகாளய அமாவாசை.
* மதுரை நவநீதகிருஷ்ண சுவாமி, ஆண்டாள் திருக்கோலம்.
* திருக்கண்ணபுரம் சவுரிராஜப் பெருமாள் விபீஷண ஆழ்வாருக்கு நடையழகு சேவை.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
22-ந் தேதி (திங்கள்)
* நவராத்திரி ஆரம்பம்.
* திருநெல்வேலி காந்திமதியம்மன் லட்சார்ச்சனை ஆரம்பம்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.