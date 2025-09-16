Live
      இந்த வார விசேஷங்கள் (16-9-2025 முதல் 22-9-2025 வரை)
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Sept 2025 8:19 AM IST
      • மதுரை கூடலழகப் பெருமாள் புறப்பாடு.
      • நெல்லை கெட்வெல் ஆஞ்சநேயர் 5008 வடை அலங்காரம்.

      16-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * மதுரை நவநீதகிருஷ்ண சுவாமி சேஷ வாகனத்தில் உறியடி உற்சவம்.

      * குரங்கணி முத்து மாலையம்மன் புறப்பாடு.

      * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

      * திருத்தணி முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      17-ந் தேதி (புதன்)

      * சர்வ ஏகாதசி.

      * திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் புறப்பாடு.

      * திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், ரெங்கமன்னார் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல்.

      * மதுரை கூடலழகப் பெருமாள் புறப்பாடு.

      * சமநோக்கு நாள்.

      18-ந் தேதி (வியாழன்)

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.

      * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக்கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ராமருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      19-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * பிரதோஷம்.

      * ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப்பல்லக்கில் புறப்பாடு.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப்பாவாடை தரிசனம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      20-ந் தேதி (சனி)

      * நெல்லை கெட்வெல் ஆஞ்சநேயர் 5008 வடை அலங்காரம்.

      * திருவரங்கம் நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      21-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * மகாளய அமாவாசை.

      * மதுரை நவநீதகிருஷ்ண சுவாமி, ஆண்டாள் திருக்கோலம்.

      * திருக்கண்ணபுரம் சவுரிராஜப் பெருமாள் விபீஷண ஆழ்வாருக்கு நடையழகு சேவை.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      22-ந் தேதி (திங்கள்)

      * நவராத்திரி ஆரம்பம்.

      * திருநெல்வேலி காந்திமதியம்மன் லட்சார்ச்சனை ஆரம்பம்.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

