      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 4 செப்டம்பர் 2025: முருகப்பெருமான் வைரவேல் தரிசனம்
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 4 செப்டம்பர் 2025: முருகப்பெருமான் வைரவேல் தரிசனம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 Sept 2025 7:00 AM IST (Updated: 4 Sept 2025 7:00 AM IST)
      • திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் புஷ்பாங்கி சேவை.
      • ஆலங்குடி ஸ்ரீ குருபகவான் கொண்டைக்கடலைச் சாற்று வைபவம்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஆவணி-19 (வியாழக்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : துவாதசி பின்னிரவு 3 மணி வரை பிறகு திரயோதசி

      நட்சத்திரம் : உத்திராடம் இரவு 11.24 மணி வரை பிறகு திருவோணம்

      யோகம் : சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 6 மணி முதல் 7.30 மணி வரை

      சூலம் : தெற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 9 மணி முதல் 10 மணி வரை மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை

      திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம், இன்று சுபமுகூர்த்த தினம்

      இன்று சுபமுகூர்த்த தினம். சுவாமிமலை ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம். திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் புஷ்பாங்கி சேவை. மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல். மதுரை ஸ்ரீ சோமசுந்தரர் விறகு விற்றருளிய காட்சி. விருதுநகர் ஸ்ரீ சொக்கநாதர் தெப்ப உற்சவம். திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். சோழவந்தான் அருகில் குருவித்துறை ஸ்ரீ சித்திர ரதவல்லபப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ குருபகவானுக்கு திருமஞ்சனம்.

      ஆலங்குடி ஸ்ரீ குருபகவான் கொண்டைக்கடலைச் சாற்று வைபவம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிக்கு குருவார திருமஞ்சன சேவை. தக்கோலம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிக்கு அபிஷேகம். குறுக்குத்துறை ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் வழிபாடு. திருக்கோஷ்டியூர் ஸ்ரீ சவுமிய நாராயணப் பெருமாள் திருமஞ்சனம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ ராமர் மூலவருக்குத் திருமஞ்சன சேவை. திருமெய்யம் ஸ்ரீ சத்தியமூர்த்தி புறப்பாடு.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-களிப்பு

      ரிஷபம்-மாற்றம்

      மிதுனம்-நன்மை

      கடகம்-உற்சாகம்

      சிம்மம்-சாந்தம்

      கன்னி-புகழ்

      துலாம்- சாதனை

      விருச்சிகம்-பயணம்

      தனுசு- நற்செயல்

      மகரம்-நிம்மதி

      கும்பம்-பாராட்டு

      மீனம்-நட்பு

