என் மலர்
நவராத்திரி ஸ்பெஷல்
Navratri special: நவராத்திரி 6-ம் நாளில் செய்ய வேண்டிய பிரசாதம்..!
- ஒன்பது நாட்களிலும் துர்கை அம்மனை ஒன்பது வடிவங்களாக பாவித்து வணங்குவர்.
- ஒன்பது நவராத்திரிக்கும் நைவேத்தியங்களும், பிரசாதங்களும் தெய்வங்களுக்கு படைக்கப்படுகிறது.
மஹாளய அமாவாசைக்குப் பிறகு தொடங்கும் நவராத்திரி ஒன்பது நாட்களுக்கு கொண்டாப்படுகிறது. இந்த ஒன்பது நாட்களிலும் துர்கை அம்மனை ஒன்பது வடிவங்களாக பாவித்து வணங்குவர்.
அதுபோல், ஒன்பது நவராத்திரிக்கும் நைவேத்தியங்களும், பிரசாதங்களும் தெய்வங்களுக்கு படைக்கப்படுகிறது.
அதன்படி, நவராத்திரியின் 6வது நாளான இன்று கடலை பருப்பு சுண்டல், வெண்பொங்கல் மற்றும் கோதுமை அல்வா செய்து காத்யாயனி தேவிக்கு படைக்கலாம்.
முதலில், கடலை பருப்பு சுண்டல் எப்படி செய்வது என்று பார்க்கலாம்..
தேவையான பொருட்கள்
கடலைப்பருப்பு - 1 கப்
தண்ணீர் - வேகவைக்க
எண்ணெய் - 1 டீஸ்பூன்
கடுகு - ½ டீஸ்பூன்
காய்ந்த மிளகாய் - 1
கறிவேப்பிலை - ஒரு கொத்து
இஞ்சி - ஒரு சிறிய துண்டு (நறுக்கியது)
பெருங்காயத் தூள் - ஒரு சிட்டிகை
உப்பு - தேவையான அளவு
துருவிய தேங்காய் - ¼ கப்
செய்முறை
* 1 கப் கடலைப்பருப்பை எடுத்து நன்றாகக் கழுவி, 1 ½ கப் தண்ணீர் சேர்த்து 1 மணி நேரம் ஊறவைக்கவும்.
* ஊறவைத்த பருப்புடன் போதுமான தண்ணீர் மற்றும் ½ டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து, குக்கரில் 2-3 விசில் வரும் வரை வேகவைத்து, தண்ணீரை வடித்து தனியாக வைக்கவும். பருப்பு குழைந்துவிடாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும்.
* ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கி, கடுகு, காய்ந்த மிளகாய், கறிவேப்பிலை சேர்த்து தாளிக்கவும்.
* நறுக்கிய இஞ்சி, பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து வதக்கவும்.
* வேகவைத்த கடலைப்பருப்பை கடாயில் சேர்த்து, தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நன்கு கிளறவும்.
* கடைசியாக துருவிய தேங்காயை சேர்த்து கிளறி இறக்கினால், சுவையான கடலைப்பருப்பு சுண்டல் தயார்.
வெண்பொங்கல்
தேவையான பொருட்கள்
அரிசி – 1/2 கப்
பாசிப்பருப்பு – 1/2 கப்
தண்ணீர் – 3 ¾ கப்
உப்பு – தேவையான அளவு
நெய் – 1/2 கப்
சீரகம் – 1 டீஸ்பூன்
மிளகு – 2 டீஸ்பூன்
இஞ்சி – 1 அங்குலம் (நறுக்கியது)
பச்சைமிளகாய் – 2 (நறுக்கியது)
முந்திரி – 2 டேபிள்ஸ்பூன்
பெருங்காயம் – ஒரு சிட்டிகை
கறிவேப்பிலை – சிறிது
செய்முறை
* ஒரு குக்கரில் 1/2 கப் பாசிப்பருப்பை எடுத்து, வாசனை வரும் வரை குறைந்த தீயில் நெய் சேர்த்து வறுக்கவும்.
* அதனுடன் 1/2 கப் அரிசி, 3 ¾ கப் தண்ணீர், மற்றும் தேவையான உப்பு சேர்த்து நன்கு கலக்கவும்.
* குக்கரை மூடி, 3 விசில் வரும் வரை வேகவிடவும்.
* குக்கரின் அழுத்தம் குறைந்ததும், வெந்த அரிசி-பருப்பு கலவையை சரிபார்க்கவும். தேவைப்பட்டால் தண்ணீர் சேர்த்து கலவையை சரிசெய்யவும்.
* ஒரு வாணலியில் 1/2 கப் நெய் விட்டு, சீரகம் மற்றும் மிளகை சேர்த்து பொரிய விடவும்.
* பின்னர் நறுக்கிய இஞ்சி, பச்சைமிளகாய், மற்றும் முந்திரியை சேர்த்து முந்திரி பொன்னிறமாகும் வரை வறுக்கவும்.
* கடைசியாக பெருங்காயம் மற்றும் கறிவேப்பிலையை சேர்த்து தாளித்து, இந்த தாளிப்பை வெந்த அரிசி-பருப்பு கலவையின் மீது ஊற்றவும். எல்லாவற்றையும் மெதுவாகக் கலந்து பரிமாறவும்.
* வெண்பொங்கலை தேங்காய் சட்னி அல்லது சாம்பாருடன் சேர்த்து சாப்பிடலாம்.
கோதுமை அல்வா
தேவையான பொருட்கள்:
கோதுமை மாவு - 1 கப்
சர்க்கரை அல்லது வெல்லம் - 1 கப் முதல் 1.5 கப் வரை
நெய் - 1 கப்
தண்ணீர் - 2 கப் (அல்லது சர்க்கரைக்கு ஏற்ப)
ஏலக்காய் தூள் - 1/4 டீஸ்பூன்
முந்திரி, பாதாம் - நறுக்கியது.
செய்முறை:
* ஒரு கடாயில் நெய் விட்டு காய்ந்ததும் கோதுமை மாவைச் சேர்த்து, குறைந்த தீயில் பொன்னிறமாகும் வரை நன்கு வறுக்கவும்.
* மாவை வறுக்கும்போதே, மற்றொரு பாத்திரத்தில் சர்க்கரையையும் தண்ணீரையும் சேர்த்துக் கொதிக்க வைத்து சர்க்கரை கரையும் வரை பாகு தயார் செய்யவும் (அடுப்பை அணைத்துவிடவும்).
* வறுத்த கோதுமை மாவுடன் இந்த சர்க்கரை பாகை சிறிது சிறிதாகச் சேர்த்து கட்டியில்லாமல் கிளறவும்.
* மாவில் தண்ணீர் உறிஞ்சப்பட்டு, நெய் பிரியும் வரை தொடர்ந்து கிளறிக்கொண்டே இருக்கவும்.
* கோதுமை மாவு அல்வா பதம் வந்ததும், ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து நன்கு கிளறி, இறக்கவும்.
* இறுதியாக, நறுக்கிய முந்திரி, பாதாம் சேர்த்து அலங்கரித்து, சூடாகப் பரிமாறலாம்.