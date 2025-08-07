என் மலர்
இன்னும் நிறைய பார்க்கப் போகிறீர்கள்.. இந்தியா மீதான வரி குறித்து டிரம்ப்!
- இந்திய பொருட்களுக்கு 50 சதவீதம் வரி விதித்துள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்.
- ரஷியாவிடம் இருந்து சீனா உள்ளிட்ட மற்ற நாடுகளும் எண்ணெய் வாங்கும் போது இந்தியாவுக்கு மட்டும் வரி ஏன்?
ரஷியாவிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்குவதால் இந்திய பொருட்களுக்கு 50 சதவீதம் வரி விதித்துள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்.
இந்நிலையில் இன்று வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த டிரம்ப் இடம், ரஷியாவிடம் இருந்து சீனா உள்ளிட்ட மற்ற நாடுகளும் எண்ணெய் வாங்கும் போது இந்தியாவுக்கு மட்டும் வரி ஏன்? என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
இதற்கு பதிலளித்த டிரம்ப், "சில மணி நேரம்தான் ஆகியுள்ளது. என்ன நடக்கிறது என்பதைப் பார்க்கலாம். இன்னும் நிறைய பார்க்கப் போகிறீர்கள். இரண்டாம் கட்ட தடைகளையும் பார்க்கப் போகிறீர்கள்" என்று தெரிவித்தார்.
முன்னதாக சீனா மீது இரண்டாம் கட்ட வரிகளை அறிவிக்க போவதாக டிரம்ப் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதற்கிடையே அமெரிக்காவின் நடவடிக்கைகள் இந்தியா, சீனா, ரஷியாவை ஓரணியில் நிறுத்தியுள்ளது. ஆகஸ்ட் 31 மோடியின் சீனா பயணமும், விரைவில் புதின் இந்தியா வரவிருப்பதும் இதற்கு அச்சாரம் ஆகும்.