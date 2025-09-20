Live
      அமெரிக்க குடியுரிமை: டிரம்ப் அறிவித்த Gold, Platinum கார்டுகள் - விலை எவ்வளவு தெரியுமா?
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Sept 2025 11:12 AM IST (Updated: 20 Sept 2025 11:44 AM IST)
      • அமெரிக்காவில் வெளிநாட்டவர் மீதான அடக்குமுறை நாளுக்கு நாள் மோசமடைந்த வண்ணம் உள்ளன.
      • அமெரிக்கா செல்லும் இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைந்துள்ளது

      அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் கடுமையான விசா நடைமுறைகள், வெளிநாட்டவர் மீதான அடக்குமுறை ஆகியவை நாளுக்கு நாள் மோசமடைந்த வண்ணம் உள்ளன.

      இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 2025 ஜூன் வரை அமெரிக்கா செல்லும் இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைந்துள்ளது.

      இந்நிலையில், அமெரிக்க குடியுரிமைக்கு வழிவகுக்கும் டிரம்ப் GOLD CARD விசாவை விற்பனைக்கு கொண்டுவருவதாகவும், அதற்கு 1 மில்லியன் டாலர் (ரூ.8.8 கோடி) விலை நிர்ணயிக்கப்போவதாகவும் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

      இதேபோல், வெளிநாட்டு ஊழியர்களை வேளைக்கு அமர்த்தும் நிறுவனங்களுக்கு டிரம்ப் கார்ப்பரேட் GOLD CARD மூலம் 2 மில்லியன் டாலர் (ரூ.17.5 கோடி) விலை செய்யப்படும் என்று டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.

      மேலும், அமெரிக்க வரிகள், வருமானம் போன்ற எந்த நிபந்தனையுமின்றி 270 நாட்கள் அமெரிக்காவில் செலவிட 5 மில்லியன் டாலர் (ரூ.44 கோடி) விலையில் டிரம்ப் PLATINUM CARD அமலுக்கு வரும் என்றும் ட்ரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.

      இதனிடையே அமெரிக்காவின் வேலைக்கு செல்லும் வெளிநாட்டினர் இனிமேல் H-1B விசா பெற ஆண்டுதோறும் $1,00,000 (ரூ.88 லட்சம்) செலுத்த வேண்டும் என்று டிரம்ப் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

