      அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் தாக்குதலில் கமேனியின் மனைவியும் உயிரிழப்பு
      ஈரான்

      அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் தாக்குதலில் கமேனியின் மனைவியும் உயிரிழப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 March 2026 10:02 PM IST (Updated: 2 March 2026 10:08 PM IST)
      • அமெரிக்க-இஸ்ரேலிய கூட்டுத் தாக்குதல்களில் கமேனி கொல்லப்பட்டார்.
      • அதிகரித்து வரும் பதட்டங்களுக்கு மத்தியில் இந்த நிகழ்வு ஏற்பட்டுள்ளது.

      இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் ஈரான் உச்ச தலைவர் காமேனி கொல்லப்பட்ட நிலையில் அவரது மனைவியும் கொலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

      ஈரானின் மறைந்த உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனியின் மனைவி மன்சரே கோஜஸ்தே, இஸ்ரேல் நடத்திய சமீபத்திய தாக்குதல்களில் காயமடைந்து உயிரிழந்ததாக ஈரானிய அரசு ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

      தெஹ்ரானிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள பல இடங்களையும் குறிவைத்து அமெரிக்க-இஸ்ரேலிய கூட்டுத் தாக்குதல்களில் கமேனி கொல்லப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் பதட்டங்களுக்கு மத்தியில் இந்த நிகழ்வு ஏற்பட்டுள்ளது.

      கோஜஸ்தே அதே தாக்குதல்களில் காயமடைந்த நிலையில், 2 நாட்களுக்கு பிறகு உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது.

      78 வயதான கோஜஸ்தே, கமேனியின் மனைவி. அவர்கள் 1964 இல் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

