சூட்கேஸில் புதினின் மலம்.. சுமந்து சென்ற அதிகாரிகள் - அமெரிக்கா விசிட்-டில் உவ்வே! - என்ன காரணம்?
உக்ரைன் போர் நிறுத்தம் தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்த கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை ரஷிய அதிபர் புதின் அமெரிக்கா சென்றார்.
அலாஸ்காவில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இதில் உக்ரைன் போர் நிறுத்தம் தொடர்பாக எந்த முக்கிய முடிவும் எட்டப்படவில்லை.
இந்நிலையில் ரஷிய அதிபர் அமெரிக்காவுக்கு சென்றது குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் வெளியான வண்ணம் உள்ளன. அமெரிக்காவின் பொருளாதார தடைகளால் வங்கிக்கணக்கை பயன்படுத்த முடியாமல், ரஷிய அதிகாரிகள் தங்கள் 3 ஜெட் விமானங்களுக்கு எரிபொருள் நிரப்ப 2.5 கோடியை ரொக்கமாக கொடுத்தனர்.
அதேபோல் அலாஸ்காவை சேர்ந்த மார்க் வாரன் என்ற நபருக்கு ரஷிய அதிகாரிகள் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றை பரிசளித்திருந்ததும் வைரலானது.
இதற்கிடையே ரஷிய அதிபர் புதின் அமெரிக்கா சென்றபோது அவருடன் சென்ற அதிகாரிகள் அவரின் மலம் அடங்கிய சூட்கேசை உடன் கொண்டு சென்றது வைரலாகி வருகிறது.
வெளிநாட்டு பயணங்களில் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் வெளிநாடு செல்லும்போது, அவர் உடன் "Poop Suitcase" எனப்படும் சிறப்பு பெட்டி கொண்டு செல்லப்படுகிறது.
இதன் மூலம், 72 வயதான புதினின் மலம் மற்றும் சிறுநீர் கழிவுகளை மற்ற நாடுகள் ஆய்வு செய்து உடல்நிலை, நோய் அல்லது உடல் பலவீனங்களை கண்டுபிடிப்பதைத் தவிர்ப்பதற்காகவே இந்த நடைமுறையை பின்பற்றுகின்றனர் என்று கூறப்படுகிறது.