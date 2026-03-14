Meta | மெட்டாவில் அதிரடி..! 20% ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்ய மார்க் ஜுக்கர்பெர்க் திட்டம்
மெட்டா நிறுவனம் தனது மொத்தப் பணியாளர்களில் சுமார் 20 சதவீதம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோரை பணிநீக்கம் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மெட்டா நிறுவனம் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தில் சுமார் 600 பில்லியன் டாலர் வரை முதலீடு செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த மிகப்பெரிய செலவினத்தைச் சமாளிக்க, செலவுகளைக் குறைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நிறுவனம் உள்ளது.
இதுவரை 'மெட்டாவர்ஸ்' (Metaverse) திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து வந்த மெட்டா, இப்போது தனது கவனத்தை முழுமையாக AI மற்றும் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் (Wearables) போன்ற தொழில்நுட்பங்களுக்கு மாற்றியுள்ளது.
AI தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி நிறுவனத்தின் உள்நாட்டுப் பணிகளை வேகப்படுத்தவும், குறைந்த ஊழியர்களுடன் அதிக வேலைகளை முடிக்கவும் மார்க் ஜுக்கர்பெர்க் திட்டமிட்டுள்ளார்.
தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவல்களின்படி, இந்த பணிநீக்கம் மெட்டாவின் அனைத்துப் பிரிவுகளையும் பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது.
குறிப்பாக, லாபகரமாக இல்லாத அல்லது 'மெட்டாவர்ஸ்' சார்ந்த பழைய திட்டங்களில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
ஏற்கனவே இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் (ஜனவரி 2026), 'Reality Labs' பிரிவில் சுமார் 10 சதவீத ஊழியர்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.