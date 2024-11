பாலஸ்தீன போரை நிறுத்துவேன் - டிரம்ப் கொடுத்த வாக்குறுதி.. வைரலாகும் வீடியோ

UFC fighter கபீப் பலஸ்தீனுக்காக டிரம்புடன் பேசுகிறார்?



கபீப்: நீங்கள் பலஸ்தீன் போரை நிறுத்துவீர்கள் என்று எனக்குத் தெரியும்.



டிரம்ப்: We will stop it. I will stop the war.



அமெரிக்க மற்ற நாடுகளுக்காக தன்னுடைய ராணுவத்தை இழக்காதுன்றதுதான் ட்ரெம்ப் கொள்கை. சங்கிகள் மூஞ்சி now?? pic.twitter.com/NeYuaUEWut