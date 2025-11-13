என் மலர்
உலகம்
VIDEO: உங்களுக்கு எத்தனை WIFE?- சிரிய அதிபரிடம் கேட்ட டிரம்ப்
- வெள்ளை மாளிகையில் இரு நாட்டு அதிபர்களின் சந்திப்பானது நடைபெற்றது.
- வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
சிரியா அதிபர் அகமது அல்-ஷரா அமெரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். அப்போது வெள்ளை மாளிகையில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பை சந்தித்து பேசினார். சிரியா அதிபர் ஒருவர் வெள்ளை மாளிகைக்கு வருகை தந்தது இதுவே முதல்முறையாகும்.
வெள்ளை மாளிகையில் இரு நாட்டு அதிபர்களின் சந்திப்பானது நடைபெற்றது. இச்சந்திப்பின் போது, சிரியா அதிபருக்கு வாசனை திரவியத்தை அதிபர் டிரம்ப் பரிசளித்தார்.
அப்போது, "இது ஆண்களுக்கான வாசனை திரவியம், இதோ," என்று டிரம்ப் சிரியா அதிபரிடம் கூறினார். மேலும் அவர் அந்த வாசனை திரவியத்தை சிரியா அதிபர் மீது தெளித்து, "இது மிகச் சிறந்த வாசனை திரவியம்" என்று கூறினார். பின்னர் அவர், "மற்ற வாசனை திரவியங்கள் உங்கள் மனைவிக்கானது. உங்களுக்கு எத்தனை மனைவிகள்?" என்று டிரம்ப் கேட்க, அவரும் ஒன்றே ஒன்று தான் என பதிலளித்ததால் உலகத் தலைவர்கள் மத்தியில் சிரிப்பலை எழுந்தது.
இதுதொடர்பான வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.